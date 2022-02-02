851 مليار دولار حجم سوق الكربون العالمي في 2021

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قال محللون في ريفينيتيف ان قيمة تصاريح ثاني اكسيد الكربون المتداولة في الأسواق العالمية نمت 164% الى مستوى قياسي بلغ 760 مليار يورو (851 مليار دولار) العام الماضي. وجاءت معظم الزيادة من نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EU ETS)، والذي تم اطلاقه في عام 2005 وهو سوق الكربون الأكثر رسوخاً في العالم.

وأظهر تقرير Refinitiv Carbon Market in Review السنوي ان هذا النظام يمثل 90% من القيمة العالمية عند 683 مليار يورو. وانتهت الأسعار في الاتحاد الأوروبي ETS في عام 2021 بأكثر من 80 يورو للطن، اي اكثر من ضعف السعر في نهاية عام 2020، على خلفية التوقعات بأن هدفاً اكثر طموحاً في الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ لخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 سيؤدي الى تشديد السوق.

اضافة الى ذلك، ادى ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي من الربع الرابع الى زيادة توليد الطاقة بالفحم، مما ادى الى زيادة الطلب على التصاريح وجعلها اكثر كلفة، اذ يتوقع المحللون ان تستمر اسعار الغاز في التأثير على اسعار تصاريح الكربون في الاتحاد الأوروبي هذا العام، وفقاً لما ذكرته «رويترز»، واطلعت عليه «العربية.نت».

قال محلل الكربون الرئيسي في Refinitiv، انجيفيلد سورهوس: «تصاريح الانبعاثات الأكثر كلفة اصابت محطات توليد الطاقة بالفحم على نحو اكثر نسبياً من محطات الغاز، ولكن بسبب ارتفاع اسعار الغاز في النصف الثاني من عام 2021.

