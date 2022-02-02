معرفي لـ «النهار»: المرأة الكويتية تنتظر المقوِّمات والفرص

النهار Plus

«التميز والإبداع والحاجه لخلق ذكرى جميلة لكل منتج يعكس شخصية العميل ومساحة كافية للإبداع عن طريق التصميم وتحويل الأفكار لمنتجات ملموسة من خلال تطريزها على القطع المطلوبة باستخدام أفضل الأجهزة وأجود الخيوط تعتبر اهداف مشروعي للتطريز على الملابس» بهذه الكلمات بدأت المبادرة أنفال معرفي حديثها مع «النهار» حول مشروع التطريز على الملابس، مؤكدة ان المرأة الكويتية أنموذج يحتذى في مجال الاعمال اذا ما أعطيت لها المقومات والفرصة للنجاح، وأن المجال في الكويت متاح بشكل كبير،خصوصا اجتماعيا من الاسرة والاهل.

وأضافت معرفي خلال حديثها أن مشروعي تأثر حاله حال باقي المشاريع لكن اخذت المشروع نموذجاً للتحدي وفرصة وإجازة كنت أحتاجها منذ زمن لكي ارتب فيها افكاري واخرج بمنتجات جديدة وفي نفس الوقت كانت فاتحه خير لي واخذت الخطوة في انه يكون لي محل خاص بي لتخصص التطريز. وحول الصعوبات والتحديات التي واجهت المشروع قالت انها تتركز في التركز على المشروع وكيفية توفيق الأوقات بين الدراسة والمشروع في وقت واحد، وهو ما ساعد على ثقل شخصيتي بالعمل والجهد بالتزامن مع الدراسة في الجامعة، مضيفة انه عمل على توسيع المدراك في البزنس وكيفية التحكم في الوقت والتنسيق كوني صاحبة مشروع وأماً لاطفال وكيف لا يؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية.

وحول تقييمها لبيئة الاعمال في الكويت أشارت معرفي الى اننا لا نستطيع تقييم الموضوع لبيئة طاردة وجاذبة، لان هذا الموضوع يعتمد على فكر وإرادة وإصرار صاحب المشروع،مؤكدة انه إذا كان الشخص غير قادر على السعي والعطاء بقوة وحماس من قلبه للعمل والمشروع سوف يلقي باللوم على البيئة ويدعي انها بيئة طاردة والعكس صحيح، لكن في نهاية الأمر عزم الشخص وشغفه بالعمل وبمشروعه الخاص وارادته تعتبر المحرك القوى الفاعلة التي تجعله يستمر بالمجال ويبدع ويطور من نفسه مهما كانت العقبات، وإلى المزيد في تفاصيل الحوار: بداية، حدثينا عن مشروعك الخاص بالتطريز على الملابس وتجربتك الذاتية لتأسيس المشروع؟

مشروع «سولو ديزاين» عبارة عن مشروع شبابي كويتي للتطريز على الملابس وبدأ المشروع عام 2009 حتي اليوم، وأهم ما يميزنا هو حرية اختيار العميل للقطع والتصاميم سواء كان الاختيار من القطع الجاهزة لدينا بالمحل أو بالموقع، أو عن طريق إطلاق العنان لإبداعه ليصمم قطعته الخاصة حسب رغبته.

كيف يتم العمل على تنفيذ المنتج؟

نعمل على المنتج بأنفسنا ابتداءً من استلام طلب الزبائن ومن ثم التصميم والتطبيق على المكائن المخصصة للتطريز، وتغليف الطلب، انتهاءً بالتواصل مع شركة التوصيل لتوصيل الطلب للزبائن.

كيف ترون مساهمة الابداع في أعمال التطريز؟

لاننا نؤمن بالتميز والإبداع والحاجه لخلق ذكرى جميلة لكل منتج نساعد العميل على عكس شخصيته بخلق المساحة الكافية للإبداع عن طريق التصميم للقطعة الخاصة به ولذا نحاول تحول الأفكار لمنتجات ملموسة من خلال تطريزها على القطع المطلوبة باستخدام أفضل الأجهزة وأجود الخيوط.

ما التحديات التي واجهتك عند تأسيس المشروع؟

أسست المشروع في سن الـ 17 عاما وكنت بأول سنة بالجامعة فمجال خبرتي كان جدا محدوداً من ناحيه إدارة العمل وتفاصيله لكن مع الوقت أصبح العمل سهلاً واكتسبت خبرة كبيرة لله الحمد من ناحية التعامل مع الزبائن وغيرها من باقي أمور الإدارة .

وابرز الصعوبات والتحديات في المشروع التركز على المشروع وتوفيق الأوقات بين الدراسة والمشروع في وقت واحد وهو ما ساعد على ثقل شخصيتي بالعمل والجهد بالتزامن مع الدراسة في الجامعة وكذلك توسيع المدراك في البزنس وكيفية التحكم في الوقت والتنسيق كوني صاحبة مشروع وأماً لأطفال وكيف ان لا يؤثر ذلك سلبا على الحياة الاجتماعية.

- من بين التحديات تنظيم الوقت لاصحاب العمل وكذلك صعوبات جائحة كورونا فانا اعتبرتها كأنها إجازة واجبرت عليها لترتيب الأفكار وكانت فاتحة خير واتخذت خطوة افتتاح المحل وهو ما ساعدني للوصول لتحقيق حلمي وكذلك نقص العمالة تعتبر من ابرز التحديات وضيق الوقت وعدم القدرة على المشاركة في المعارض.

كيف تنظرين إلى بيئة الأعمال في الكويت بالنسبة لبزنس السيدات؟

بيئة الاعمال الكويتية جداً داعمة ومتميزة وفيها طاقات وابداعات شبابية جميلة واعتقد ان بزنس السيدات بشكل خاص من المجالات المتميزة خصوصا في حالات التخصص النادر او المجالات التي تخص المرأة بشكل خاص نظراً للعادات والتقاليد التي تسود المجتمع الكويتي.

هل بيئة الأعمال في الكويت جاذبة أم طاردة؟

باعتقادي لا نستطيع تقييم الموضوع لبيئة طاردة أو جاذبة، لان هذا الموضوع يعتمد على فكر وإرادة وإصرار صاحب المشروع، فإذا كان الشخص غير قادر على السعي والعطاء بقوة وحماس من قلبه للعمل والمشروع سوف يلقي باللوم على البيئة ويدعي انها بيئة طاردة والعكس صحيح، لكن في نهاية الامر عزم الشخص وشغفه بالعمل وبمشروعه الخاص وارادته تعتبر المحرك والقوى الفاعلة التي تجعله يستمر بالمجال ويبدع ويطور من نفسه مهما كانت العقبات، ويعتبر ذلك المساعد الأول لتعامله مع زبائنة وكيف يعرف تلبية احتياجاتهم من ناحيه الخدمات والمنتجات المطلوبة التي تناسبهم وبالنهاية استطيع ان أقول «اذا عندك هدف تبي توصل له راح تسوي كل إللى تقدر عليه وتوصل له».

بيئة الاعمال في الكويت جاذبة واكبر دليل على ذلك ان اغلب الشركات التي اتعامل معها هي مشاريع متوسطة وصغيرة ومشاريع شبابية والدعم موجود بين عدد كبير من المشاريع.

كيف تأثر مشروعك بجائحة كورونا؟ وكيف قمت بمواجهتها؟

مشروعي تأثر حاله حال باقي المشاريع لكن اخذت المشروع كنموذج للتحدي وفرصة واجازة كنت أحتاجها منذ زمن لكي ارتب فيها افكاري اكثر واطلع بمنتجات جديدة وبنفس الوقت كانت فاتحه خير لي واخذت الخطوة في انه يكون لي محل خاص بي.

هل تمكنت المرأة الكويتية من الحصول على حقوقها في مجال البزنس؟

نعم المرأة الكويتية أنموذج يحتذى في مجال الاعمال اذا ما أعطيت لها المقومات والفرصة للنجاح، واعتقد ان المجال في الكويت متاح بشكل كبير خصوصا اجتماعيا من الاسرة والاهل وكذلك من ناحية الإجراءات.

ما شعورك عندما تنتهي من تصميم أحد الاشكال او النماذج من التطريز؟

شعوري عندما انتهينا من الشكل النهائي كان شعور صعباً أن أوصفه، لانه بالضبط كان الشكل الذي تخيليته وهو أيضا اللي كان ببالي من اول ما بدأت مشروعي وكنت احاول اشرحه، وكل ما كنت اغير اللوجو ماكان يطلع بالنتيجة التي اتصورها واغلب التصاميم كانت خيوطاً.

لماذا وقع اختيارك على التطريز وليس الطباعة؟

اختياري وقع على مشروع التطريز لأن التطريز يستمر مع العميل لأطول فترة ممكنة والدليل على ذلك ان الزبائن منذ 2009 مازالوا مستمرين معي والتطريز على ملابسهم موجود حتى الان وما يميز التطريز انه لا يذهب بالغسيل ويستمر طويلا.

ماذا يعني شعار «سولو ديزاين»؟

شعار مشروع «سولو ديزاين» رموز واشياء إيجابية فانا أحاول أن أنشر الطاقة الإيجابية بين العملاء والأصدقاء والاهل وعبارة عن مثلث للدلتا القابل للتغير والمثلثين الخرين لخلق الواقع الخاص وهو الواقع الخاص مع التغير في نفس الوقت.

كيف يمكن ان تتركين اثراً في عملك والمجتمع؟

أريد ان اترك بصمه واثراً جميلاً حتى وان كان الشيء باعمال بسيطة بحياتي ومن الممكن أن يكون من خلال لبس لطفل أو بلوفر طلب مني وكان يمثل شخصية الشخص طالبه.

