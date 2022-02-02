المليفي: «التربية» عاجزة عن معالجة ظاهرة الدروس الخصوصية

النهار Plus

أكدت د. نورة المليفي ان ظاهرة الدروس الخصوصية منتشرة في الكويت سواء في المدارس الحكومية او الخاصة، مشددة على ان وزارة التربية عاجزة عن إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة.

وأوضحت في حوار معالنهار أن الدروس الخصوصية أصبحت فرضا على ولي الأمر لأنه يرضخ لرغبة أبنه في الدروس الخصوصية ظنا منه أنها ستساعد على نجاحه وتفوقه، لذلك تحولت ظاهرة الدروس الخصوصية من ترف إلى حاجة مهمة يوما بعد يوم.

وأكدت أننا بحاجة إلى مدارس إيجابية وليست نموذجية، حتى لايشعر الطالب بأنه أقل من زميله، فأصل التعامل مع الطالب هو العدالة في التعامل وتطرقت إلى الكثير من النقاط المهمة فكانت هذه التفاصيل.

ما حقيقة تأليفك لوثيقة تطوير التعليم التي انجزتها وهل ستسهم برأيك في معالجة سلبيات التعليم في الكويت؟

قررت أن أسلط الضوء على التعليم وتطويره في وزارة التربية حيث إنه يواجه مشاكل وهموماً وبحاجة الى إصلاحات خاصة، واعتقد أن وثيقة تطوير التعليم التي أنجزتها في عام 2019، ستسهم بعض الشيء في فتح هذا الملف ومعالجة كل السلبيات التي واكبت مراحل التعليم.

هل صحيح انك أعتزلت الشعر لعيون الوثيقة أم اكتفيت بتجربتك؟

قررا التوقف مؤقتا عن كتابة الشعر من أجل الصالح العام، و ترك المجال لمبدعين جدد يظهرون على الساحة الثقافية، وسيكون دورنا قائماً على الإرشاد والنصح والنقد البناء.

وعلى ماذا اعتمدت وثيقة التعليم هذه هل هناك دراسات محددة..؟

كتبت بحكم خبرتي ومعايشة العملية التعليمية عندما كنت معلمة في وزارة التربية، لم اكتب وثيقتي من خلال دراسات وأبحاث سواء كانت عربية أم أجنبية، ولم أركز على نظريات من وحي الخيال، وثيقة تطوير التعليم لم تتبناها الجهات المعنية في الكويت، رغم أنها حظيت باهتمام كبير من صلالة في سلطنة عمان والسعودية، خاصة ان مجموعة من دول الخليج العربي هي من احتضنت وثيقة تطوير التعليم، الجدير بالذكر أن الوثيقة متوافرة وفي متناول الجميع، خاصة في أرشيف رابطة الأدباء وبعض المدارس.

هل وثيقة تطوير التعليم المحلي تعتمد على أسس معينة..؟

اعتمدت وثيقة تطوير التعليم على أساس الأخلاق، حيث انها تعتبر الركيزة الأولى للتطوير، فبعد الحرب العالمية الثانية وبعد اسقاط القنابل النووية على اليابان أصبحت رمادا، استطاعت اليابان أن تنهض من جديد وأن تنافس العالم بشراسة، وكانت ركائزها الأولى في التطوير والتقدم والازدهار، هي الاعتماد على الأخلاق وغرسها في نفوس الاطفال منذ نعومة اظفارهم حتى إذا ماخرجوا إلى سوق العمل وجدناهم يعملون بصدق وإخلاص وإبداع.

هل يعني أننا بحاجة لغربلة المناهج واعادة بلورتها من جديد..؟

أنا أفكر في طرح مقرر جديد في الاخلاق، يبدأ مع الطفل ثم التلميذ منذ الصف الأول الابتدائي، وحتى يتخرج من الثانوية العامة، على أن توضع هذه القيم وتوثق في مناهج الأخلاق حسب المرحلة العمرية للتلميذ أو الطالب، وطريقة العرض والشرح تختلف من مرحلة لأخرى على أن تتم مناقشة هذه القيم عبر مناهج الأخلاق بدروس واقعية وعبر وحكمة، وتتدرج الأفكار لتوصيل هذه القيم حسب المرحلة الدراسية.

مرجع للأجيال

وهل تطمحين بعد اعتماد هذه الوثيقة بمنصب وزاري مثلا..؟

عندما قمت بتأليف وثيقة تطوير التعليم كان عملي خالصا لوجه الله، ثم للوطن والأمير، فأنا لا أحتاج منصبا لكي أبدع وأعطي الوطن، أنا فقط جمعت خبرتي في التربية بين دفتي كتاب لتكون مرجعا للأجيال القادمة عندما يفكرون في التطوير، أما إذا التفتت الأنظار حولي وتكليفي بمنصب وزير التربية فهذه بشرى خير كوني ابنة الوزارة وخبرة تعليمية وأكاديمية ولعلها فرصة سانحة لأحقق مارسمته عبر وثيقة تطوير التعليم.

كيف تجدين ظاهرة اعتماد الطلبة على الدروس الخصوصية في المدارس الحكومية والخاصة..؟

ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل عام انتشرت في الكويت سواء في المدارس الحكومية او الخاصة، وشجع ولي الأمر على ذلك لأنه يرضخ لرغبة ابنه في الدروس الخصوصية ظنا منه أنها ستساعد على نجاحه وتفوقه، لذلك تحولت ظاهرة الدروس الخصوصية من ترف إلى حاجة مهمة يوما بعد يوم، وأصبحت وزارة التربية عاجزة عن حل هذه المشكلة، لذلك يجب الاعتراف أننا بحاجة إلى الدروس الخصوصية، ولابد من نظرة ثاقبة لما يتم من خلالها تنظيم العمل وتوحيد الاسعار، ولعل التعليم عن بعد ساعد على تهذيب الدروس الخصوصية فباتت عبر الأون لاين عبر برامج معينة وأسعار رمزية بخلاف السابق.

تراجع التعليم

ما اسباب تراجع التعليم من بعد الغزو حتى الآن، ومن هم المسؤولون عن ذلك..؟

المسؤول الأول مدير المدرسة عندما سمح لولي الأمر أن يشتكي على المعلم، ووقوفه إلى جانب وليّ الأمر، وكأن المعلم هو المذنب، بل تحول الأمر واصبح المدير يسعى لإرضاء ولي الأمر على حساب التعليم، إلى أن وصلنا لمرحلة أن المعلم بات يخاف من الطالب، من هنا فقد المعلم هيبته وكيانه، مع العلم أنني قمت بتأسيس حملة تحت شعار المعلم خط أحمر حتى نعيد للمعلم أمجاده وهيبته، إن احترام المعلم من احترام الوطن وإهانته إهانة للوطن لأنه يخرج من جميع الشواغر للمجتمع.

ما البحث الذي قمت به ويتحدث عن الاخطاء الإملائية في تويتر..؟

قمت بعمل بحث لغوي لم يسبق له مثيل بعنوان الاخطاء الإملائية في التغريدات اليومية

التعليم عن بعد

كيف تجدين قرار التعليم عن بعد..؟

وزارة التربية كانت مضطرة لذلك فوباء كورونا وباء عالمي وصحة الإنسان والحفاظ على روحه أهم من أي هدف آخر، لأن الانسان هو صانع الأوطان ومن هنا حياته هي الاغلى دائما، فلا يمكن أن نضحي بأرواح البشر من أجل الحفاظ على جودة التعليم، لأن عيوب التعليم عن بعد يمكن تداركها بعد الجائحة، ومع ذلك فإن التجربة لابأس بها، استطعنا خلالها أن نحافظ على استمرارية التعليم.

هل نحتاج حاليا الى مدارس نموذجية..؟

نحن بحاجة إلى مدارس إيجابية وليست نموذجية، حتى لايشعر الطالب بأنه أقل من زميله، فأصل التعامل مع الطالب هو العدالة.

ما التحديات التي تواجه المعلم في الكويت..؟

يعاني بأنه يجمع العمل التربوي والعمل الإداري وهذا يشتت جهده ويضيع عمله.

هل يعني أننا في زمن قيدت العولمة والتقنية كل المواهب..؟

نعم في زمن ماتت فيه المواهب لأن المعلم الذي كان يكتشف المواهب في المدرسة وينميها للطالب لم يعد موجوداً، المعلم اليوم عاجز عن اكتشاف مواهب الطلبة واحتضانها، لذلك شتان مابين المعلم اليوم ومابين الأمس، في الأمس كان الطالب يشارك في مسابقات ثقافية وعلمية ورياضية ومسرحية وتربوية، وكان التنافس كبيرا بين مدارس الكويت، اليوم ركود تام.

قرأنا لك مقالة في وسائل التواصل تحت عنوان خوفا من جيل لايكتب، فما أسبابها؟

بعد كورنا تراجع التعليم وفقدنا جودة التعليم والمشكلة الحقيقية أننا بتنا نخشى على المرحلة الابتدائية الصف الثالث الذي لم يتأسس تأسيسا صحيحا حول أسس الكتابة الصحيحة، بل إن التلميذ في الصف الثالث الابتدائي لايعرف كتابة اسمه، فإذا ماتداركنا الوضع فسيخرج للمستقبل جيل لايعرف الكتابة باللغة العربية، مع أنه متقن للغة الإنجليزية.

