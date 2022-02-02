منى شداد: «البوشيه» بموسمه الثاني وضعني أمام مسؤولية كبيرة

النهار Plus

ثمنت الفنانة منى شداد ثقة القياديين في وزارة الاعلام ان يستكمل البرنامج الشعبي «البوشيه» بموسمه الثاني الذي يعرض حاليا كل يوم خميس عبر شاشة تلفزيون الكويت الذي تقوم بتقديمه ضمن دورة البرامج التلفزيونية وتم فيه استضافة الكثير من المطربين ومنهم مشاري المجيبل ومشاعل العسعوسي وعادل الرويشد وبدر نوري وعبد القادر الهدهود وصلاح حمد خليفة واخرين.

كما تطرقت الى وكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي حيث قالت : اشكرها على ثقتها في الطاقات الكويتية وتقديرها للكفاءات الوطنية وهذا الامر ليس بغريب عليها وايضا اعطاء الفرصة لاي برنامج ينجح ويترك اثراً في المشاهدين ومنها برنامج «البوشيه» الذي استطاع ان يحقق مساحة من الانتشار من خلال موسمه الاول والذى ادى الى ان يكون هناك موسم وايضا رصد ردود افعال المشاهدين التي تلمستها شخصيا من خلال انتقاء ضيوف البرنامج من الكفاءات الغنائية والفنانين الناجحين وان يكون البرنامج سلساً وسهلاً بمضمونه حتى يصل الى قلب كل مشاهد.

وقالت ايضا: وضعني الاستمرارية في البرنامج امام مسؤولية كبيرة في ان اكون على قدر الثقة الممنوحة لي من قيادات الاعلام وبالتالي اسعى دائما الى تحقيق المعادلة وان اكون كما اعتاد ان يراني الجمهور في الشاشة وخاصة في مجال تقديم البرامج ولعل جو الاسرة الواحدة الذي تلمسته وكان موجوداً بالفعل مع اسرة فريق عمل “البوشية” هو من الاسباب المهمة في يكون في الريادة ومن البرامج المميزة في تلفزيون الكويت حيث نرى الجميع يكون على هبة الاستعداد من اجل انجاز العمل ومالمسته ايضا من فريق العمل سعادتهم عند استكمال العمل بموسمه الثاني.

واضافت قائلة : كما اثمن سعي وكيل التلفزيون تركي المطيري الذي يعتبر «سند» للعاملين في التلفزيون ودعمه للبرنامج وايضا مدير ادارة الانتاج لافي السبيعي وتذليل العقبات وايضا الاخ محمد العنزي على متابعته خلال تسجيل البرنامج.

وقالت ايضا : ومن خلال الموسم الثاني نكون مع اسماء مختلفة من الفنانين ومنهم عادل الرويشد وصلاح حمد خليفة ومشاري المجيبل وبدر نوري ومحمد مالك وعبدالقادر الهدهود والكثير من الاسماء الاخرى التي تعتبر مميزة في سماء الاغنية الكويتية.

واضافت ايضا: هناك مشاركة مميزة من د. ايوب خضر قائد الفرقة الموسيقية في الحوار والذي يشارك بخبرته الكبيرة ووجوده المميز الذي يضيف الى البرنامج كما يضيف غيره من المشاركين في البرنامج مثل الفرقة الموسيقية الذين يعتبرون من الركائز الاساسية وايضا كل من المعدين د اسعد الجميل شيماء مبارك والذين يتصفون بالرقي في التعامل واشكرهم على جهودهم لانجاح البرنامج وتشرفت بالتعاون معهم وايضا كل من المخرج القدير خالد بوحيمد الذي كانت له لمسات تنم عن خبرته في المجال وتعاونه مع الجميع ليظهر البرنامج على اكمل وجه والمخرج عادل الرشيدي الذي يعتبر مميزاً في مجال عمله وهما مبدعون في اي عمل يقومون باخراجه وهم يجتهدون في تقديم الافضل في عالم الاخراج من اجل تميز البرنامج ومن الاسماء التي أسهمت باحثة التراث الهام الانصاري التي قدمت الازياء وايضا خبيرة التجميل روان الركيبي.

