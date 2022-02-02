ميريام فارس تفتتح بطولة العالم لـ «الفورمولا اي»

النهار Plus

افتتحت الفنانة ميريام فارس الدورة الثامنة من بطولة العالم لسباق الفورمولا اي والتي انطلقت ولأول مرة من المملكة العربية السعودية وتحديداً الرياض لتكمل جولتها في العالم. قدمت فارس لوحات متعددة على المسرح ومن بينها أغنيتها الأمازيغية - المغربية الجديدة «معليش» ، كما فاجأت الجمهور بأغنية عراقية جديدة قدمتها لأول مرة على المسرح بعنوان «هذا الحلو» بإيقاع «الجوبي» وأدتها مع فرقة طبول عراقية وشاركتهم الاستعراض بقرعها على الطبل، وسط استحسان الحضور.

من ناحية أخرى تلتقي ميريام جمهورها في الإمارات العربية المتحدة ضمن حفلات «إكسبو 2020» في 5 فبراير على منصة اليوبيل، وستحتفل بعيد العشاق مع جمهورها بإسطنبول في قاعة تيم شو.

