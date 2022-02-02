إنجي وجدان لـ «النهار»: أبنائي نقطة ضعفي.. واعتزالي الفن وارد

النهار Plus

«اعتزالي الفن وارد».. حقيقة أكدتها الفنانة المصرية، إنجي وجدان، في بداية حديثها، مرجعة الأمر إلى أن أسرتها هي التي من الممكن أن تكون السبب وراء تنفيذها القرار، لاسيما وأنها تضع طفليها «إسماعيل، ونازلي» على قائمة أولوياتها، ومن الممكن - إذا اضطرتها الظروف- أن تقرر اعتزال الفن طالما أنهما في حاجة إلى وجودها بينهما.

«إنجي» التي استطاعت أن تفرض شخصيتها منذ أول مشاركة فنية لها، والتي تمثلت في سيت كوم «تامر وشوقية»، لم تخف انزعاجها من فكرة «الشللية»، وقرارها النجاح بمفردها، رغم نجاحها في تقديم أعمال عدة مع الفنان أحمد مكي، من أبرزها فيلم «إتش دبور».

كما تحدثت الفنانة المصرية عن موقفها من فرض رقابة على الأعمال الفنية، ووضع «تصنيف عمري» للدراما والأفلام السينمائية، وألقت الضوء أيضا على مشاركتها الفنانة الاستعراضية «شريهان» بطولة مسرحية «كوكو شانيل»، والاستعدادات التي تجريها في الوقت الحالي لتقديم الجزء الثاني من مسلسل «طلعت روحي».. فإلى نص الحوار:

? بداية.. ما سر غيابك عن الفن خلال السنوات الثلاث الماضية؟

? أبنائي سبب ابتعادي، بجانب حملي في ابنتي نازلي، وقد وجدت أن أكون بجانبها حتى تقف وأتابع خطوات مراحل المشي، وحين تكبر سأعود للتمثيل مرة أخرى، وأبنائي نقطة ضعفي، وأذكر هنا أني انسحبت من مشاركتي في الدورة الأخيرة لمهرجان الجونة السينمائي بسبب إصابة ابنتي في ذراعها، فرغم وجودها مع أهلي لكني لم أستطع تركها هي وشقيقها إسماعيل.

? هل يمكن أن تعتزلي الفن من أجل أسرتك؟

? بالطبع.. لو رأيت أن أبنائي في حاجة إليّ سأترك التمثيل، إلا في حالة إذا كنت تعاقدت على أي عمل وهناك شرط جزائي، في هذه الحالة فقط سأتراجع لأني اعتدت الالتزام واحترام عقود العمل.

? هل تمانعين دخول أبنائك مجال التمثيل؟

? ليس لدي مانع من دخولهم مجال التمثيل في حالة إذا كان لدى أحدهما الموهبة، وقتها سأدعمه وأقف بجانبه وأمنحه بعض النصائح لكي يطور من نفسه.

? ماذا عن مشاركتك في مسرحية «كوكو شانيل» أمام النجمة شريهان؟

? أعتبر نفسي محظوظة بالوقوف أمام النجمة شريهان بعد عودتها للتمثيل، وهذا كان منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن تم تأجيل عرض المسرحية إلى أن عرضت منذ فترة على إحدى المنصات الرقمية، وكنت أشعر بقلق شديد لوقوفي أمام فنانة بحجم «شريهان»، غير أني استطعت تحويل القلق هذا إلى حافز ودعم نفسي كي أخرج أفضل ما لدي، لأني جسدت شخصية صديقة «كوكو» في المسرحية.

? ما حقيقة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «طلعت روحي»؟

? هذا صحيح.. بعدما حقق المسلسل نجاحاً كبيراً قررت الشركة المنتجة إنتاج جزء ثانٍ منه، وبدأ المؤلف شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى، ومن المقرر الاستعانة بأبطال الجزء الأول إلى جانب مشاركة فنانين جدد.

? هناك من يرى أن اقتباس «طلعت روحي» من أعمال أجنبية يعد «إفلاس فني».. تعقيبك؟

? على العكس تمامًا.. العالم كله يعمل بهذه الطريقة، فمثلا مسلسل «هبة رجل الغراب» مأخوذ من مسلسل مكسيكي «ugly petty»، أمريكا أخذته وقدمته بشكل مختلف ثم تم تقديمه في مصر بطريقة مختلفة، وهذا ليس شيئاً سيئاً ويتوقف على حسب الطريقة التي يقدم بها، أما «طلعت روحي» ليس مسروق بل مأخوذ من نسخة أجنبية وهذا لا يؤثر على نجاحه، نحن في مجتمع مليء بالقيود التي تحكم الأعمال، وأرى أن فكرة كتابة أعمال فنية مأخوذة من قوالب أجنبية تكون أسهل في التنفيذ من قبل المنتجين.

? ما رأيك في التصنيف العمري للأعمال الفنية ؟

? أنا مع التصنيف في السينما أو الفيديو، لكنى ضد الرقابة، وأرى أن التصنيف أفضل من أن تحذف الرقابة مشاهد تضر بالعمل.

? ما الأسباب التي أدت إلى توقف التعاون مع النجم أحمد مكي؟

? تعرفت على أحمد مكي في مسلسل «تامر وشوقية» وأصبحنا أصدقاء ووجدت أن هناك كيمياء بيننا، وشاركت معه في فيلم «اتش دبور»، وبعدها قررت أن أشارك في أعمال أخرى مع فنانين مختلفين وسط تساؤلات كثيرة من نوعية «لماذا لم تستمري في التعاون معه؟»، هذه طريقة في العمل لا أحب تكرار الثنائيات في الأعمال الفنية وأفضل النجاح بمفردي ولا أحب «الشللية» وأفضل دائما التنوع في الأعمال.

? ما تقييمك لتجربتك مع الفنان محمد رمضان في فيلم «أخر ديك في مصر»؟

? كانت تجربة جميلة ومميزة، وأرى أن محمد رمضان فنان شاطر وذكى، ومن جانبي أحترمه كثيرا، ورحبت بالعمل معه جدا، بجانب أن المخرج عمرو عرفهة سبق وتعاونت معه في عدد من الأعمال، كما أنه أول مخرج قدمت معه إعلانات في سن صغيرة.

? إذن.. كيف ترين الهجوم على محمد رمضان بسبب أعماله الفنية وبعض الأمور الشخصية؟

? أتعجب كثيرا من الهجوم عليه، فهو ممثل بدأ بتقديم أعمال تخص الطبقة الشعبية ونجح فيها واستمر لفترة يقدم أعمالاً تخاطب هذه الفئة وهذا طبيعي لأنه نجح في هذه المنطقة واستغل هذا النجاح، وما يقدمه «رمضان» هو جزء من حياتنا وبلدنا، وهو لا يشجع على العنف أو البلطجة، مثلا فيلم الفنان أحمد السقا «إبراهيم الأبيض» كانت به مشاهد بلطجة وعنف هذا لا يعنى أنه يحرض على القيام بهذه الأعمال، محمد رمضان خاطب طبقة لم يخاطبها أحد من قبل تحدث بطريقتهم وقرب منهم ونجح وكسب جمهور كبير.

? بصراحة.. هل سبب تنظيمك حملة «حبي نفسك» يرجع لتعرضك للهجوم بسبب زيادة وزنك؟

? في فترة من الفترات تعرضت لهجوم أثر على نفسيتي كثيرا، وقمت بعمل حمية غذائية وأنقصت وزنى بشكل ملحوظ، قبل زواجي، لكن بعد الإنجاب زاد وزنى مرة أخرى.

واستطعت التعامل والتكيف مع شكلي دون الالتفات لأي نقد، لذلك قمت بتدشين حملة عبر صفحتي على «فيس بوك»، دعوت فيها الفتاة لتحب نفسها كما هي ولا تهتم بأي نقد أو هجوم نتيجة شكلها أو طريقة ملبسها، وتلقيت رسائل كثيرة لفتيات تعرضن لهجوم كبير.

