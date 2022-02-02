الأفيال النحاسية في مداخل الشركات.. «السترين» يساعد على تحقيق «الوفرة المالية».. وحجر روز كوارتز لـ«الرومانسية»

النهار Plus

«الأحجار الكريمة طريق الحصول على الثروة».. عنوان صادم بعض الشيء، لكن لبنى أحمد، استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة، تمتلك التوضيح اللازم لإزالة الصدمة من العنوان السابق، ليس هذا فحسب، لكنها تقدم مجموعة من الطرق والقواعد، التي يمكن أن يحقق الإنسان عند تطبيقها ثروة لا بأس بها. في البداية قالت «لبنى»: هناك الكثير من الأشياء التي إذا طبقناها في الواقع وحافظنا عليها سنستطيع تحقيق الوفرة المالية، بداية هناك علم يسمى الـ«فنج شوي» وهو عبارة عن فلسفة صينية وتعني «طاقة المكان»، فهناك قواعد اساسية لابد من الالتزام بها عند تصميم ديكور أي مكان، يجب استخدام العناصر الخمسة في المكان (الماء، النار، الهواء، التربة، والمعدن) وذلك في الوان الأثاث والسجاجيد وطلاء الحوائط والستائر، وكذلك استخدام الحيوانات والألوان كرموز، والتي إذا استخدمناها تحقق عنصر الوفرة.

«السترين».. حجر التجار

وحول ارتباط الأحجار الكريمة بـ«الوفرة المالية»، قالت «لبنى»:إذا تحدثنا عن الأحجار الكريمة التي إذا وضعت في المنزل أو في مكان العمل تساعد على تحقيق الوفرة،نجد حجر «السترين» الأنسب لهذا الأمر، وهو يعرف بـ«حجر التجار»، وذلك نظرا لخصائصه في المساعدة على تحقيق الوفرة المالية، فـ«السترين الأصفر»حجر جاذب للثروة والازدهار والنجاح و الإبداع ويساعد في جميع المشروعات المالية، كما أنه مفيد خاصة في المضاربات المالية والنجاح التجاري بفضل الله تعالى، وإلى جانب ما سبق يساعد «السترين» في إيجاد الحلول وتقوية الخيال والإبداع وزيادة معدلات الذكاء والطاقة الذهنية، كما يعمل على تنظيف وفتح الرئتين وتحسين التنفس ومعالجة المشكلات المتعلقة بالجهاز التنفسي، وحجر السترين يعمل كدرع ضد الحسد والغيرة والحقد،لأنهمامن الطاقات السلبية الموجهة نحو الهالة البشرية.

«التعليقات النحاسية والأفيال»

وأوضحت الجراند ماستر لبنى أحمد أنه «توجد تعليقات فنج شوي وهي تكون بعدد الأشخاص المشاركين في نفس المكان، فإذا كانت الشركة بها شريكان، فيمكن وضع اثنين من التعليقات الفونج شوي الكبيرة في مدخل الشركة، وإذا كان هناك 6 من الموظفين، يمكن وضع تعليقات لهم صغيرة الحجم بعدد الموظفين الصغار، وهذه التعليقات تمد الأشخاص بطاقة النحاس وطاقة اللون الأحمر وطاقه العملات المعدنية المصنوع منها التعليقة، وهذه الأشياء مهمة جدا وجرت تجربتها عبر آلاف السنين». وتابعت: عندما نتحدث عن المال والثروة لا يمكن أن نغفل التحدث عن اللون النحاسي، أو معدن النحاس، لذلك هم صنعوا منه أشياء كثيرة جدا ترفع من طاقة الثراء، وطاقة الوفرة والقوة والاتزان، فلا يمكن أن تمتلك شركة ولا تضع اثنين من الأفيال النحاسية في مدخل الشركة، وأن يشير خرطوم الفيل إلى مدخل الشركة من الداخل، فالفيل حيوان يتميز بالعمر الطويل والقوة البدنية، لا يخاف شيئا، وفي ذات الوقت مخيف جدا للآخرين، فعندما أضع نوعين من الأفيال (ذكراً وأنثى) في مدخل الشركة،أجدبهذا نوعاً من التوازن الطاقي في المكان،وحتى تكون شركتك قوية وعمرها مديداً ومهيبة للمنافسين.

«صندوق المال والعملات النحاسية»

شدد استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة على أهمية «وضع صندوق من المال يكون مصنوعاً من النحاس من أجل تحقيق الوفرة في المكان، ويأخذ شكل بعض القطع المعدنية، وتوضع قطع معدنية بداخله حتى يزيد من طاقة الوفرة، وبه شكل تنين من الأمام والخلف ويوجد كثير من الأشكال لصندوق الثراء».

وأضافت: هناك أشياء أخرى تؤثر كثيرا في تحقيق حلم الوفرة مثل شجرة المرجان التي تتكون من مجموعة من حجر المرجان، فإذا كان لدي مصنع والعاملون به يشتغلون أشغالاً يدوية من الضروري وضع شجرة المرجان لتقوية طاقتهم العضلية، أما إذا كان لدي شركة تعتمد على المجهود العقلي أكثر، فيمكن أن أضع شجرة السترين أو أضع معها أيضا شجرة المرجان، فمن الضروري وضع شجرة السترين بجانب مكتب الحسابات أو بجانب الكاشير، أو بجوار المكان الذي يوجد به المال الخاص بالشركة، فهي تزيد من طاقة المال. وقالت : للأسف كثيرون ممن لا يفهمون علم الطاقة ادعوا أن استخدام التماثيل والرموز والأشكال وتوزيعها بشكل منظم في أرجاء المنزل يعد عدم إيمان بالله وهذا الأمر خطأ للغاية، فهذه التماثيل تساعد كثيرا على توزيع الطاقة بشكل صحيح في المنزل، وعلم طاقة المكان الـ«الفنج شوي» هو علم قديم من 5000 عاما فنحن لم نبتكر علم، لكنه علم متعارف عليه.

