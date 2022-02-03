الانتقال إلى نظام اقتصادي عربي جديد

آراء

مثل الاخرين سيحتاج العرب أن يختاروا نوع النظام الاقتصادي الذي ينسجم مع ويقوي مكونات مشروعهم الايديولوجي النهضوي القومي الشامل.

وكما تطرح الكثير من المجتمعات مشروع الأخذ بنظام اقتصادي اشتراكي ديموقراطي اجتماعي بديلاً عن النظام الرأسمالي، الكلاسيكي منه والنيولبرالي العولمي المهيمن حالياً، الذي تميز بالكثير من العيوب وبالأزمات الدورية المعقدة، وبديلاً عن النظام الاقتصادي الاشتراكي الماركسي الذي فشل في تطبيقاته ونتائجه عبر سبعين سنة من تجربته في الاتحاد السوفييتي السابق... فإن العديد من المفكرين والتنظيمات العربية بدأت هي الأخرى بالحديث عن البدائل لتحل محل الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية، والاشتراكية العربية، والهجينة المختلطة، التي جربتها مختلف الأقطار العربية منذ استقلالها والى يومنا هذا والتي أظهرت جميعها نواقص واشكالات في الفكر وفي التطبيق وفي احداث التنمية الانسانية المستدامة.

يتبين من مراجعة أدبيات المحاولات العربية أن التوجه هو للانتقال الى نظام اقتصادي تحت مسمى «الاشتراكية العربية الجديدة»، تجمع من جهة بعضاً من المنطلقات والتطبيقات الرأسمالية الضرورية لبناء اقتصاد انتاجي يتميز بالكفاءة والتفاعل مع مستجدات العصر العلمية والتكنولوجية والتواصلية ومع متطلبات الأسواق ومع المبادرات الفردية التطويرية المبدعة، كما تجمع من جهة أخرى بعضاً من المنطلقات والتطبيقات الاشتراكية الضرورية لبناء اقتصاد يتميز بالعدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروات العادلة، ومشاركة القوى العاملة، بندية تشاركية متوازنة، أصحاب رؤوس الأموال في أنظمة ومؤسسات الحكم وفي التخطيط الاقتصادي المركزي المرن وفي ادارة المنشآت الانتاجية وفي اقتسام الأرباح.

ويهدف مقترحو هذا النظام المختلط المتوازن الى وجود حلول جذرية لمشكلات الفقر، والبطالة، وتمركز الثروات والقوة المادية والمعنوية في أيادي قلة من المجتمع، وبالتالي هيمنتها على الاقتصاد والسياسة والثقافة والاعلام. كما يهدف الى وجود دولة الرعاية الاجتماعية في حقول التعليم والصحة والاسكان والعجز والسكن. كما يهدف الى انهاء الصراعات الطبقية التي ميزت المسيرة التاريخية الانسانية. انه نظام يأخذ بعين الاعتبار الموارد الطبيعية والبشرية العربية، ويسعى الى انتقال المجتمعات العربية من الاقتصاد الريعي الى مستويات أعلى من التطور الاقتصادي الانتاجي العادل، ويستفيد من أداء وقدرات سلطات الحكم ومن دينامية وامكانيات القطاع الخاص، ويأمل من وراء ذلك حل مشاكل مستعصية من مثل مواضيع عدالة الأجور واستقرار الأسعار والابتعاد عن مغامرات التضخم المصطنع ومنع الانكماشات التي تؤدي الى البطالة وفقدان الكرامة الانسانية والذل واليأس.

وتؤكد الأدبيات على أنها عندما تتحدث عن الاشتراكية الجديدة، سواء عربية أم غير عربية، فانها لا تقصد اطلاقاً بأنها تقترح نظاماً أبدياً ليس له ما بعده، وانما تقصد نظاماً لحاجات الأفراد والمجتمعات في هذه الفترة من الزمن الحاضر والمستقبلي المنظور.

انها تطرح مشروعاً مرناً قابلاً للتطوير مستقبلاً، وذلك على ضوء التجارب والنتائج وعلى ضوء مستجدات الحضارة العلمية والتكنولوجية.

لكن في قلب كل ذلك يجب الابقاء على مقاييس العدالة والكرامة الانسانية والعلاقات الديموقراطية المجتمعية والأخوة الانسانية.

