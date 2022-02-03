ردة الفعل لا تبني وطناً

آراء

قبل أيام قليلة أقر مجلس الأمة تعديل قانون بنك الائتمان بعد التصويت عليه في مداولتين بأغلبية 50 صوتاً.

وحسب تصريح معالي وزير المالية في الجلسة التي وضح فيها أن إجمالي السيولة الجديدة لبنك الائتمان نحو 869 مليون دينار.

19 الف في المطلاع وأكثر من ألف قسيمة في منطقة عبدالله المبارك، وأن صندوق التنمية سوف يمول البنك بـ 300 مليون وإعادة جدولة السندات بـ 500 مليون دينار، كما بين أن إجمالي الالتزامات 692 مليوناً ولدى بنك الائتمان دين مستحق من صندوق التنمية مبلغ 500 مليون دينار.

وأضاف الوزير أن القضية الإسكانية أولى أولويات الحكومة، وأن هناك خطة لتحويل الائتمان إلى بنك يمول نفسه ذاتيا، وأن الحل الأمثل مجموعة من القوانين تتضمن الرهن العقاري والمطور العقاري وتحرير الأراضي.

ومن جانبه أيضا فقد صرح مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف بأن عدد الطلبات الاسكانية وصل إلى 100 ألف طلب، وأن الائتمان يحتاج إلى 16 مليار دينار لتمويل القروض حتى عام 2035.

ومما لا شك فيه أن التعاون الاستثنائي الذي حدث في هذه الجلسة بين الحكومة والمجلس كان له أثر إيجابي في حلحلة القضية الاسكانية، لكنه يبقى ردة فعل وحلاً مؤقتاً وتبقى القضية الاسكانية هي أم المشاكل للمواطن الكويتي، لذلك يتطلب الأمر النظر للمشكلة بشكل أكبر والتركيز عليها من المجلس والحكومة كي تكون أولوية الأولويات.

لقد كانت لي وجهة نظر متواضعة طرحتها خلال حملتي الانتخابية في انتخابات 2020 بأنه لا يمكن حل هذه القضية بنفس النهج ولا يمكن الاستمرار بنظام أرض وقرض لكلفته العالية على ميزانية الدولة من جهتين، الأولى مبلغ الـ 100 الف دينار قيمة القرض، والثانية البنية التحتية اللازمة خاصة الكهرباء والماء والصرف الصحي، فقد اثبتت دراسات وزارة الكهرباء بأن هناك فرقاً كبيراً جدا بين الاستهلاك في البيوت الحكومية ونظام قرض وأرض، لذلك فإنه يجب التوقف فورا ودون تردد بإعطاء أراضٍ وإعطاء قرض للبنيان لأن الدولة لن تستطيع توفير البنية التحتية للجميع، وخير دليل ما حدث في مشروع صباح الأحمد السكنية التي يعاني سكانها الأمرين طوال السنوات الماضية.

ورسالتي لسمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك لرئيس وأعضاء مجلس الأمة بضرورة تغيير النهج من خلال تحرير الأراضي وإنشاء مدن إسكانية مثل منطقتي صباح السالم والقرين عن طريق شركات عالمية ومحلية، وقد تصل كلفة البيت إلى 60 الف دينار بالإضافة إلى البنية التحتية التي تستطيع الحكومة ربطها بهذه المشاريع وتقليل الكلفة المالية وتسليمها في وقت واحد حتى لا يعاني سكان هذه المدن مثلما عانى أهالي منطقة صباح الأحمد.

من جهة أخرى لا يخفى على الحكومة والمجلس الآثار المتوقعة من التأخير في حل المشكلة مما يترتب عليه زيادة الطلبات وكذلك معاناة الآباء والأسر في تحمل تكاليف الايجارات التي تثقل كاهل الشباب المتزوجين، والذي يصل ولده إلى الثانوية العامة ولا يكون له بيت يأويه هو وأسرته.

لذلك نتمنى أن تسخّر الحكومة كل إمكانياتها في إنشاء مدن إسكانية مستدامة خلال خمس السنوات القادمة، والتعاقد مع شركات عالمية للانتهاء من هذه المشاريع بأسرع وقت وأقل كلفة حتى تتمكن من حل هذه القضية التي تعتبر القضية الأولى للشعب الكويتي.

