العمر المسروق

آراء

أقسى أنواع الرحيل.. هو رحيل الإنسان عن نفسه..

فرضت علينا التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية عزلة اجتماعية اجبارية واجبرتنا ان نعتزل حتى انفسنا وحياتنا وهواياتنا واعمالنا، فكم من مرة رددنا عبارة «نسيت نفسي امام شاشة الموبايل او الكمبيوتر».

فانشغلنا بلذة التواصل مع الاخرين عبر التطبيقات الالكترونية فعشنا قصصا مع اشباح البشر.

لم نعد نعرف انفسنا وما نحب وما نكره وما يسعد صراعات واضطرابات نفسية تتعبنا فمرضت ارواحنا كما مرضت اجسادنا فالروح تمرض ايضا تماما كالجسد.

فجأة نجد انفسنا نقف بين مفترق طرق، جهاز الكتروني بايدينا وحياة نود ان نعيشها ونسعد بها وروح كسرت منهكة من هذا العالم المخيف الصاخب.

فنصرخ «كرهنا انفسنا» لم يعد هناك اي شيء جميل يلفت انتباهنا ويسعدنا، وكأننا في هذه الحياة نجلس في قطار يتوقف بمحطات ويمر عبر البساتين وحقول القمح والاشجار والزهور ننظر من النافذة لا يلفت انتباهنا اي شيء جميل نسعد به وكأن المشاهد تتكرر دون ان نلاحظ اي اختلاف.

حتى لا تصلوا الى هذه المرحلة المملة والرتيبة في الحياة، اعتادوا ان تصالحوا انفسكم وان تحبوها وتتقبلوها كما هي فحب النفس هو اطهر انواع الحب لانه يصنع المعجزات، فلا تكرهوا وتعادوا انفسكم حتى لا تعادوا من حولكم، تقبلوا اي شيء تحبونه كما هو ولا كما تهوى انفسكم ان يكون، جربوا أن تتقبلوا هذه الحياة كما هي بعيدا عن عالمكم الافتراضي انسجموا مع كل موقف تمرون به بهذه الحياة.

وان كان بسيطا من دون التخطيط المعقد للمستقبل عيشوا تفاصيل الحاضر واستمتعوا ، فالسعادة بكل بساطة كامنة في مفهوم «الانسجام».

فليس من الضروري ان تنظموا كل دقيقة في يومكم وليس من الضروري ان تضعوا جدولا قاسيا لاعمالكم.. اتركوا ليومكم خيارات تحديد المهام.

فمن الغباء ان تضحوا بأسركم وصحتكم وأموالكم وجهدكم ليقال عنكم «اصحاب همة عظيمة».

فقط كونوا من «اصحاب النفوس العظيمة»، واحذروا ان تحقروا من انفسكم ولا تهينوها باسم التواضع.

تفهموا ذواتكم فقد تخطئوا يوما فما انتم الا ذوو طبيعة بشرية ولستم بملائكة واسعدوا في مسامحتها وقد تصيبوا، فكافئوا انفسكم، ولا تجلدوها مرارا وتكرارا، يقول: جلال الدين الرومي «مكابدتك لنفسك حرب لا نهاية لها».

واخيرا فمن أصلح من نفسه فكأنما اصلح الناس جميعاً.

