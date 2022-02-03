آراء

مهما حاول البعض تغيير التاريخ، فإن صفحاته لا تمحى مهما طال الزمن أو قصر، يولد الإنسان على الفطرة كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: {كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه} رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، أي أن الفطره المقصودة هي الإسلام، ونحن ولدنا مسلمين وتربينا على الإسلام ومن تعاليمه بأن اليهود أعداء لنا مهما حدث منهم حسن جوار أو ابداء تعامل حسن، وتعلمنا بأنه لايوجد شيء اسمه إسرائيل في الوجود، ولا هناك دولة اسمها إسرائيل بل الكيان الصهيوني المحتل للأرض العربية {فلسطين}، التي يوجد بها المسجد الأقصى، وهو المسجد الذي أسري برسولنا الكريم إليه وذكر ذلك بالقرآن الكريم بقولة -عز وجل- {سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير} سورة الإسراء الآية (1)، إن فلسطين ليست دولة عربية فقط بل هي دولة عربية محتلة من الكيان الصهيوني، تكمن في وجدان كل المسلمين مهما اختلفت توجهاتهم وأفكارهم، ولن يستطيع كائن من كان تغيير هذا الوجدان لدى العرب.

عنوان المقالة {البطل محمد العوضي}، هو ليس بطلاً فقط بل مفخرة لكل عربي بكل أفراده {ذكرا أو أنثى}، لأن العمل الذي قام به، عمل جبار، البطل محمد العوضي لم يبلغ من العمر 15 ربيعاً، هو المصنف الحادي عشر على مستوى آسيا، شارك في بطولة باول الدولية المقامة في دبي بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة ضمنها الکيان الصهيوني، ووصل حتى الدور نصف النهائي، وكانت مشاركته في هذه البطولة ليست عادية فقط، وكانت النتائج التي حصل عليها تدل على قدرته للوصول للدور النهائي والفوز بالبطولة، ولكن آثر هذا المفخرة العربية اللعب والفوز على المبادئ والقيم التي تربى عليها.

البطل محمد العوضي أرسى وأكد عدة نقاط منها عدم الاعتراف بدولة ما تسمى اسرائيل، وليعلم الجميع أن قضية فلسطين قضية كل العرب الصغير قبل الكبير، الفوز برغم الانسحاب، إن الفعل الذي قام به البطل محمد العوضي، هو دليل على أن المقاطعة تعني بأننا لا نعترف بالكيان المحتل، وأنه لا يملك شرعية الوجود، وهي خير من المشاركة التي تساوي بين الكيان وأي دولة أخرى، إن المقاطعة موقف واضح ضد انتهاك المقدسات وتهجير الناس واستعمار الأراضي.

ختاماً إن مثل هؤلاء الأبطال يجب الاحتفاء بهم وتكريمهم من أعلى المستويات الرسمية ومن الشعب كذلك، حتى نجعل من كل شخص يعلم بمدى حرص الكويت وشعبها على القضية الفلسطينية، وأيضاً حتى نلجم أفواه من يحاول تصوير أن الكويت وشعبها متعاطفون مع الكيان الصهيوني، التي مازالت عند موقفها من عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني.

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شكراً للبطل محمد العوضي، شكراً لوالد ووالدة البطل محمد العوضي ، شكراً للاتحاد الكويتي لكرة التنس.

