واشنطن تزج المدمرة «كول» ومقاتلات لدعم الإمارات

عربيات ودوليات

واشنطن - أبوظبي - الوكالات: قررت الولايات المتحدة ارسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، الى ابوظبي لمساعدة الامارات في التصدي لهجمات المتمردين في اليمن، حسبما افادت البعثة الأميركية في الدولة الخليجية في بيان امس.

وجاء القرار الهادف الى دعم الامارات «في مواجهة التهديد الحالي»، في اشارة للحوثيين، بعد اتصال هاتفي جرى الثلاثاء بين وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتعرضت الامارات الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة شنها الحوثيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على ايدي قوات الشرعية اليمنية.

وقال بيان البعثة الأميركية ان اوستن وولي عهد أبوظبي بحثا «مجموعة من الاجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع لدعم الامارات العربية المتحدة». ويشمل ذلك «ارسال المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأميركية «يو اس اس كول» للتعاون مع البحرية الاماراتية قبل التوقف في ميناء في ابوظبي».

كما ابلغ الوزير الشيخ محمد «بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الامارات في مواجهة التهديد الحالي وكاشارة واضحة الى ان الولايات المتحدة تقف الى جانب الامارات كشريك استراتيجي طويل الأمد» ويشمل التعاون كذلك «الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية للانذار المبكر، والتعاون في مجال الدفاع الجوي».

بدأت الحرب في اليمن في 2014 بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من ايران الذين سيطروا على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء. وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية اعتبارا من 2015.

والاسبوع الماضي، اكد مسؤول اماراتي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية ان تهديد المتمردين اليمنيين لدولة الامارات لن يصبح «الواقع الجديد» مشددا على قدرة بلاده على التصدي لأي هجوم، وسعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر. وقال «تمتلك الامارات قدرات دفاعية بمستويات عالية وتسعى باستمرار لتحديثها». وتابع «بالاضافة الى التحديثات السنوية، تعمل الامارات مع شركائها الدوليين للحصول على انظمة وتكنولوجيا متطورة لردع ومكافحة التهديدات لأمننا القومي».

