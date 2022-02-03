إسرائيل ستحيط نفسها بـ«جدار من الليزر»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ان الدولة العبرية تسرع في نشر صواريخ اعتراضية تعمل بتقنية الليزر ضمن خطة لاحاطة نفسها بمثل هذه التقنية وخفض التكاليف الباهظة التي تتكبدها حاليا عند اسقاط صواريخ العدو.

وتوقع مسؤولون اسرائيليون في يوليو عندما اماطوا اللثام عن نماذج اولية لصواريخ اعتراضية تستخدم اشعة الليزر لاحداث تسخين هائل للطائرات المسيرة القادمة وأنواع الصواريخ التي يحبذ استخدامها المسلحون المدعومون من ايران بأن مثل هذه النظم ستكون جاهزة للاستخدام في عام 2025. لكن بينيت اعلن عن مدى زمني اقل من ذلك بكثير. وقال في كلمة «في غضون عام ستشغل قوات الدفاع الاسرائيلية بالفعل نظام اعتراض يعمل بالليزر تشغيلا تجريبيا أولا قبل استخدامه في العمليات في الجنوب اولا ثم في الأماكن الأخرى».

