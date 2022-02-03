أميركا تقود «أكبر» مناورة بحرية في الشرق الأوسط

عربيات ودوليات

أعلنت البحرية الأميركية عن بدء ما وصفتها بـ«أكبر» مناورة بحرية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 60 دولة ومنظمة دولية، من بينها المملكة العربية السعودية واسرائيل، وبقيادة الولايات المتحدة.

وقالت البحرية الأميركية، في بيان، ان التمرين البحري الدولي المشترك، الذي بدأ الاثنين، بحفل اطلاق في مقر الأسطول الأميركي الخامس في البحرين، سيستمر لمدة 18 يوماً.

وأضاف البيان ان التمرين المشترك يشمل 9 آلاف عنصر وما يصل الى 50 سفينة وأكثر من 60 دولة شريكة ومنظمة دولية بينها حلف الناتو والانتربول. وأظهرت قائمة الدول التي نشرتها البحرية الأميركية مشاركة اسرائيل وتركيا في المناورة فيما يشارك من الدول العربية السعودية والامارات والبحرين وعُمان ومصر والأردن والسودان والمغرب وجيبوتي والصومال واليمن.

