بوتين: واشنطن تحاول جر موسكو إلى الحرب

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من خطرٍ واضح ووشيك بحصول تدخل عسكري روسي في اوكرانيا، في حين قالت موسكو ان الغرب لم يلبِ مطالبها الأمنية الرئيسة، متهمة اياه بالخداع. وقال جونسون في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني في كييف ان مصالح موسكو الاستراتيجية ستواجه عقوبات اذا قامت روسيا بغزو الأراضي الأوكرانية.

من جانبه قال رئيس اوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ان الصراع مع روسيا يعني حربا واسعة النطاق في اوروبا كما وصف زيلينسكي بدء التصعيد الروسي ضد بلاده بالمأساة. من جهة اخرى افادت اذاعة صوت اميركا بأن وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن سيسافر الى اوروبا للاجتماع مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «ناتو» يومي 16 و17 من الشهر الحالي، في ظل التوتر المتصاعد مع روسيا بشأن حشدها العسكري بالقرب من اوكرانيا. في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الولايات المتحدة و«الناتو» تجاهلا هواجس روسيا في ردهما على الضمانات الأمنية بشأن اوكرانيا وتوسع اوروبا شرقا. جاء ذلك في ختام محادثات اجراها مع رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان في الكرملين، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم. وأضاف بوتين ان موسكو لم تتلق جوابا مناسبا من واشنطن وبروكسل على المطالب الروسية المحورية الثلاثة بعدم تمدد الناتو شرقا، والتخلي عن نشر اسلحة هجومية قرب حدود روسيا، واعادة البنية العسكرية للحلف في اوروبا الى خطوط عام 1997. وأضاف بهذا الصدد «وعدونا بعدم تقدم الناتو بوصة واحدة نحو الشرق لكنهم خدعونا وتصرفوا بشكل آخر». واتهم بوتين الولايات المتحدة بمحاولة احتواء بلاده واستخدام ِأوكرانيا اداة لذلك، محذرا من ان واشنطن قد تجر روسيا الى حرب بهدف فرض عقوبات عليها.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ان الكرملين يشعر بالقلق من سلوك واشنطن الذي لا يمكن التنبؤ به في مجال العقوبات. وفي تعليقه على انباء مفادها ان الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات جديدة على روسيا وخاصة منع اكبر البنوك الروسية من اجراء بعض المعاملات بين البنوك بالدولار «يشعر الكرملين بلا شك بالقلق لأن السلوك الأميركي في مجال العقوبات لا يمكن التنبؤ به. وتحافظ الولايات المتحدة على عدم قابليتها للتنبؤ الدولي في هذا الصدد». وأضاف «وضعت السلطات خططا لتقليل العواقب في حالة قيام الولايات المتحدة بفرض حظر على البنوك الروسية لاجراء معاملات معينة بالدولار... توجد هناك خطط وهي لتقليل مخاطر عواقب مثل هذه الاجراءات غير المتوقعة».

في غضون ذلك كشفت صحيفة اسبانية عن ابرز ما جاء في الرد الأميركي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية. ونشرت صحيفة «ال باييس» الاسبانية، امس ملف الرد على الصفحة الالكترونية للصحيفة تحت عنوان «الوثائق التي قدمها الناتو والولايات المتحدة رداً على الاتفاقية التي اقترحتها روسيا الاتحادية في 17 ديسمبر».

وجاء في الرد الأميركي و«الناتو» «نحن على استعداد للنظر في الترتيبات او الاتفاقات مع روسيا بشأن القضايا الثنائية، بما في ذلك الاتفاقيات المكتوبة والموقعة لمعالجة مخاوفنا الأمنية»، مضيفا: «الناتو لا يسعى الى المواجهة، لكن لا يمكننا المساومة على المبادئ التي يقوم عليها التحالف والأمن في اوروبا وأميركا الشمالية، ولن نفعل ذلك».

