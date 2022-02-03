ترامب: بايدن يقود أميركا «نحو الجحيم»

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واشنطن - الوكالات: حذر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من ان بلاده «تتجه نحو الجحيم»، في عهد الرئيس الحالي للولايات المتحدة، جو بايدن، الذي، برأي ترامب، تسبب بأضرار كبيرة للوطن، خلال العام الماضي.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة «نيوز ماكس» الاميركية «لدينا بلد عظيم، يتجه نحو الجحيم. ويتجه بسرعة كبيرة الى الجحيم... لقد قمت بالكثير من العمل، لقد فعلت اكثر من معظم الرؤساء في 30 عاما». واتهم ترامب بايدن بالتسبب في اضرار جسيمة للولايات المتحدة، في عام 2021. وقال: «يمكنكم تلخيص اجراءات خمسة رؤساء، فهم لم يتسببوا بالقدر نفسه من الضرر الذي تسبب به هذا الرجل (بايدن)، العام الماضي». وأضاف: «اذا نظرتم بشكل عام، الاقتصاد، والتضخم، وكوفيد 19، ووصمة العار العسكرية في افغانستان». الى ذلك بات بحوزة اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في الهجوم الذي شنه عدد من انصار د ترامب على مقر الكونغرس في 6 يناير 2021 مجموعة وثائق مزقها الرئيس الأميركي السابق، حين كان في السلطة. وهذه الوثائق مصدرها «مركز الأرشيف الوطني» المكلف بحفظ كل اوراق عمل الرئيس الأميركي بعد مغادرته المنصب.

وأكد المركز في بيان نقلته ان «من بين الوثائق الرئاسية التي تسلمها وثائق ورقية كان قد مزقها الرئيس السابق ترامب». وأوضح ان «مسؤولين عن ادارة الوثائق في البيت الأبيض» تمكنوا من «اعادة لصق» بعض من الأوراق «بواسطة شريط لاصق». بحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فان هذه الوثائق هي من بين 700 صفحة سلمها «مركز الأرشيف الوطني» الى اللجنة البرلمانية الساعية الى تحديد المسؤولية التي يتحملها ترامب عن اقتحام مناصرين له مقر السلطة التشريعية في السادس من يناير 2021.

