لبنان يبحث عن مانحين لتمويل سفاراته!

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: طلب لبنان، الذي يعاني من ازمة مالية، من السفارات البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية نفقات تشغيلها، مع تأخره عن دفع رواتب الدبلوماسيين وتفكيره في اغلاق بعثات بالخارج.

وطلبت وزارة الخارجية في منشور بتاريخ 25 يناير اطلعت عليه وكالة «رويترز» من البعثات الخارجية السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين والرد على طلبها في غضون اسبوعين. وقال المنشور ان الوزارة تدرس اغلاق عدد من البعثات كاجراء مالي عاجل تبناه عدد كبير من الدول التي اجتاحتها ازمات مالية مماثلة. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص الوثيقة والوضع المالي للسفارات.

وقال مصدران دبلوماسيان لبنانيان ان موظفي البعثات اللبنانية لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر يناير. وقال مصدر انه تم ابلاغهم بأنهم سيحصلون على الرواتب الأسبوع القادم.

ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي بأنه واحد من اسوأ الانهيارات المالية في التاريخ.

واستهلك لبنان منذ 2019 اغلب احتياطياته من العملة الصعبة، ما ادى الى نقص الدولار وخسارة العملة المحلية اكثر من 90% من قيمتها. وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب في ديسمبر انه بدأ تطبيق خطة لتقليل نفقات السفارات تشمل بدلات الايجار ورواتب الدبلوماسيين ونفقات الحفلات والسفر. وقد يصل حجم التخفيضات الى 18 مليون دولار في موازنة تبلغ 95 مليون دولار اجمالا.

الى ذلك قالت القاضية اللبنانية غادة عون انها اصدرت مذكرة احضار بحق حاكم مصرف لبنان «البنك المركزي» رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسات استجواب في اطار تحقيق في اساءة تصرفات فتحته بعد الانهيار المالي في لبنان عام 2019. وأكدت القاضية عون انها اصدرت امر الاحضار بعد تغيب سلامة عن ثلاث جلسات تحقيق منفصلة، وقالت انها احالت طلب الاحضار الى الأجهزة الأمنية. وطلبت القاضية من سلامة المثول للتحقيق بصفته شاهدا ولم توجه له اتهاما في القضية. ورفض سلامة التعليق يوم الثلاثاء.

وسبق ان نفى سلامة ارتكاب اي اخطاء ووصف دوافع التحقيقات معه في لبنان وفي الخارج بأنها سياسية. وكان سلامة قد اتهم القاضية بالانحياز ضده، وقال الشهر الماضي انه اقام دعوى قضائية طلب فيها ابعادها من التحقيقات معه بعد ان اصدرت امرا بمنعه من السفر.

وتبع ذلك قيام القاضية بتجميد ارصدة سلامة وممتلكاته في لبنان، ومن بينها عدد من السيارات والمنازل. وقال مصدر قضائي في وقت سابق ان التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون تركز على تحايل واختلاس وعمليات «الهندسة المالية» التي اجراها مصرف لبنان والتي منحت البنوك التجارية عوائد ضخمة على مدى عدة سنوات لجذب دولارات الى لبنان. وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود واستمر في شغل المنصب حتى مع انسحاق الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات من المجتمع في براثن الفقر.

