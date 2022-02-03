«كملك إسطنبول»... سوريون ضحايا «الترحيل الإجباري»

عربيات ودوليات

«خرجت من منزلي ظهرا لتقديم امتحاني الجامعي. عندما وصلت الى ساحة ميدان اسنيورت في مدينة اسطنبول اوقفني رجال الشرطة. طلبوا بطاقة الحماية المؤقتة التي احملها ومن ثم ادخلوني الى الباص بعد ملاحظتهم انها صادرة عن ولاية اضنة. عشرة ايام مضت بعد هذه الحادثة، لتنتهي الأمور بي بالترحيل الاجباري الى الشمال السوري». بهذه العبارة يلخص الطالب الجامعي السوري، علي البكور، قصة ترحيله من تركيا الى مناطق الشمال السوري قبل ايام، وهو احد الشبان البالغ عددهم قرابة 152، الذين انتهى بهم الحال بالترحيل الى مناطق سيطرة المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي.

ويضيف البكور «رغم انني احمل بطاقة جامعية من احدى كليات اسطنبول، الا ان ذلك لم يكن كفيلا في تجنب قرار الترحيل الذي يرتبط بشكل اساسي ببطاقة الحماية المؤقتة التي احملها، والصادرة عن ولاية اضنة». وتابع «قضيت عشرة ايام في مركز الاحتجاز بولاية توزلا، وبعد ذلك تم نقلي الى مركز ولاية كلس. وقعت على ورقة الترحيل بشكل اجباري، ومن ثم ادخلت الى شمال سورية من معبر باب السلامة مع بقية الشبان».

ويوضح البكور لموقع قناة «الحرة» الاميركية من حيث يستقر في مدينة عفرين مع ثلاثة شبان «مرحلين» مشيرا «لانعرف كيف سيكون مصيرنا؟ لانعرف احد في المنطقة، ونبحث عن مكان نمكث فيه». وتشبه هذه الحالة ما حصل للشاب السوري محمد ابو عابد، الذي استقر به الحال ايضا في منطقة عفرين ويقول «أحمل بطاقة حماية مؤقتة صادرة عن ولاية قونيا، وفي اثناء محاولتي فتح شركة في اسطنبول اوقفني رجال البوليس. بعد عشرة ايام من الاحتجاز ايضا تم ترحيلي الى شمال سورية». ويضيف ابو عابد «في اثناء وصولنا الى ولاية كلس تفاجأنا بالتبصيم على ورقة الترحيل بشكل اجباري. لم يكن هناك امم متحدة. لنا في تركيا عائلات وأعمال».

وتداول مستخدمون سوريون وأتراك، منذ يومين، على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لعشرات الشبان السوريين، «الذين تم ترحيلهم الى مناطق الشمال السوري، لأسباب مختلفة». ويوضح طه الغازي، وهو ناشط حقوقي، يهتم بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا، ان عدد الشبان المرحلين الذين تم توثيقهم يبلغ 152 شابا بشكل تقريبي ويقول «تم ترحيلهم بناء على حجج ادارية، كونهم لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) الصادرة عن ولاية اسطنبول، بينما يتخذون منها مكانا للاقامة».

ويرى حقوقيون ان اقامة اللاجئ السوري في ولاية اسطنبول وبينما يحمل بطاقة حماية مؤقتة صادرة عن ولاية اخرى يعتبرا مخالفا لقانون «الحماية المؤقتة» في تركيا، الا انهم يؤكدون ان ذلك لا يجب ان ينتهي بـ«قرار ترحيل». وفي الوقت الحالي يسعى ناشطون سوريون، مع منظمات حقوقية تركية، للعمل على اعادة الشبان المرحلين الى الداخل التركي.

ولم يصدر اي تعليق من جانب السلطات التركية بشأن ترحيل الشبان السوريين حتى اللحظة.

بدوره قال الصحافي التركي المقرب من الحكومة، جلال ديمير ان «ترحيل بعض الشباب الى شمال سورية لأنهم ليسوا مقيمين فى الولاية المسجلة فيها امر غير عادل وغير مقبول».

ويوضح المحامي والقانوني السوري، غزوان قرنفل ان هذه الاجراءات «بالتأكيد تجعل السوريين في تركيا يشعرون بالقلق، خاصة اولئك الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة. هذا الوضع لا يمنح اللاجئ طمأنينة. هناك شعور بعدم الاستقرار».

