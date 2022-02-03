البرد يقتل رضيعتين في مخيمات إدلب

عربيات ودوليات

كشف طبيب ومنظمة مراقبة للحرب، ان طقس الشتاء القارس في شمال غربي سورية ادى الى مقتل رضيعتين في مخيمين منفصلين للنازحين. واجتاحت درجات حرارة قياسية وعواصف ثلجية غزيرة معظم انحاء الشرق الأوسط، في الأسابيع الأخيرة. وقد اصاب البرد والثلج الكثير من الفقراء السوريين واللبنانيين بشدة. وتوفي طفل واحد على الأقل بسبب قسوة البرد في لبنان.

وفي شمال غربي سورية، يمثل النساء والأطفال 80% من النازحين في مخيمات مكتظة غير رسمية، وفقا للجنة الانقاذ الدولية، وهي منظمة مساعدات انسانية. وأكد الدكتور مازن التلاوي، المدير الطبي لمستشفى الرحمن التخصصي بقرية حرنبوش في ادلب، وفاة رضيعتين من مخيمين قريبين للنازحين. وتم نقل فاطمة محمد المحمود، عمرها سبعة ايام فقط، من مخيم الليث الى المستشفى الساعة الثانية صباحا، وكانت «أطرافها باردة، ولم تكن مستجيبة لمحاولة الانقاذ»، حسبما صرح التلاوي للأسوشيتدبرس عبر الهاتف. وقد وصلت امينة محمد سلامة، شهران، من مخيم حور العيس، الى المستشفى باردة وجسمها ازرق مع انخفاض نسبة السكر في الدم ونزيف رئوي شديد الساعة الواحدة من ظهر الاثنين.

