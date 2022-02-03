غارات تركية على مواقع مسلحين أكراد في العراق وسورية

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع التركية امس ان طائرات حربية تركية اصابت اهدافا لمسلحين اكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشمال سورية.

وتأتي الضربات الجوية في اطار حملة تركية مستمرة في العراق وسورية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية اللذين تعتبرها انقرة جماعتين ارهابيتين. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي اكار امس ان العملية كانت ناجحة وان «الكثير من الارهابيين» قتلوا. وأضاف «القصف استهدف الارهابيين والأهداف التابعة لهم. انهارت ملاجئ الارهابيين ومخابئهم وأوكارهم وكهوفهم على رؤوسهم. شعر الارهابيون مرة اخرى بأن القوات المسلحة التركية تلازمهم في حركاتهم وسكناتهم».

وقال بيان الوزارة ان «ملاجئ الارهابيين والكهوف والأنفاق ومخازن الذخيرة وما يسمى بالمقرات ومعسكرات التدريب استهدفت» وذلك دون ان يحدد بالضبط متى وقعت الضربات. وقال ان العملية الجوية استهدفت مسلحين من حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في العراق، فضلا عن وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وذكر مسؤولون امنيون عراقيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، ان 20 غارة جوية على الأقل نُفذت داخل العراق في منطقة جبل سنجار.ودعا العراق تركيا الى ايقاف خرق طائراتها لأراضيه ودانت خلية الاعلام الأمني التابعة للقوات العراقية المشتركة «خرق الطائرات التركية المسيرة للأجواء العراقية في شمالي العراق وبالتحديد في منطقتي سنجار ومخمور الشماليتين ونفذت ضربات جوية فيهما». وأضاف في بيان «اننا في الوقت الذي ندين هذا العمل فان قواتنا الأمنية ترفض اي خرق كان ومن قبل اي جهة كانت».

من جهته قال جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان ان الطائرات الحربية التركية قصفت مسلحين من حزب العمال الكردستاني في جبال قراتشوغ وشينغال وأسقطت على ما يبدو قتلى وجرحى. واشارت تقارير الى سقوط 30 قتيلا وجريحا اضافة الى خسائر مادية.

الى ذلك افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، امس بمقتل اربعة اشخاص على الأقل نتيجة استهداف جوي تركي لمحطة كهرباء في ريف الحسكة. اكدت مصادر المرصد ان القصف استهدف محطة الكهرباء الرابعة قرب مدينة المالكية (ديريك) بريف الحسكة والذي طال مبنى يتواجد فيه حرس المحطة والعاملون فيها حيث ان القتلى من العسكريين والعاملين هناك، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة. وأضافت ان القصف تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى المحيطة. وكان المرصد السوري اشار الى اصابة عناصر في قوات سورية الديمقراطية، باستهداف طائرة تركية لموقعين، الأول استهدف محطة كهرباء، والثاني استهدف نقطة لقوات سورية الديمقراطية «قسد»، قرب مدينة المالكية «ديريك» شمال شرقي سورية.

واستهدف القصف الجوي التركي بصاروخين المحطة الرابعة للطاقة الكهربائية قرب جبل قره جوخ.وتقع المحطة الكهربائية بين قريتي تقل بقل وبروج على طريق معبر سيمالكا الحدودي مع اقليم كردستان العراق.

