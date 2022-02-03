الكاظمي: لن يستطيع أحد حماية المتورطين في مهاجمة مطار بغداد

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بغداد - الوكالات: حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من ان الجماعات التي هاجمت مطار بغداد الأسبوع الماضي اصبحت تعمل وفق «منطق الارهاب»، وتستخدم نفس ادوات الجماعات المسلحة وأفعالها. ونقل المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي تأكيده خلال جلسة للحكومة على ان «جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم دون استثناء، ولن تتمكن اي جهة مهما كانت من حماية المجرمين او تهريبهم».

وأضاف «لانسمح لأي جهة او شخص ان تسول له نفسه بأن يضر بسمعة العراق بهذه الطريقة العشوائية والفوضوية»، مشددا على انه يجب على القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها ان توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات.

وفي موضوع آخر حول الأزمة السياسية في العراق قال الرئيس العراقي برهم صالح، انه يجب اجراء تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة مؤكدا على ان ظروف البلاد «تفرض عملا استثنائيا» ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن صالح قوله «أمامنا مسؤولية تاريخية والدور المنتظر للبرلمان الجديد ان يكون حرا وممثلا حقيقيا للشعب» وشدد صالح على ان رئيس الجمهورية «يجب ان يكون رمزا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميا للدستور»، قائلا انه لم يسمح تحت اي ظرف بامتهان منصب الرئيس رغم شتى المصاعب والضغوط.

الى ذلك نفت قيادة عمليات بغداد، امس تعرض مطار بغداد لقصف صاروخي. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، لوكالة الأنباء العراقية ان «الأنباء المتداولة عن تعرض مطار بغداد لهجوم صاروخي عارية عن الصحة».

