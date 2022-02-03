عقوبات على مصر والمغرب

دوليه

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم معاقبة بعض لاعبي ومسؤولي المنتخبين المصري والمغربي بالإيقاف وفرض غرامات على اتحادي البلدين بعد الاشتباكات التي تلت مواجهة المنتخبين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا. واتهمت لجنة الانضباط الأطراف المعنية بسوء السلوك، بناء على تقرير مراقبي المباراة الذين أكد حدوث مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس، ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعبيْن المغربي سفيان بوفال والمصري مروان داوود الذي سيحرم من خوض نصف النهائي بعد إيقافه للمباراتين المقبلتين كما تعرض بوفال وزميله سفيان شَكْلا للإيقاف لمباراتين وتقرر أيضاً إيقاف مساعد مدرب مصر لأربع مباريات.

