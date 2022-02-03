مصر في معركة الكاميرون

دوليه

يخوض المنتخب المصري اليوم مباراة مهمة عندما يحل ضيفا على الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. وتأهلت مصر لهذا الدور على حساب المغرب بالفوز 2 ـ 1 بينما صعدت الكاميرون بالفوز على غامبيا بثنائية نظيفة في ربع النهائي. وتبدو الأجواء مشحونة قبل موقعة اليوم حيث أخذت الأمور منحنى جديدا بعد ظهور تصريحات لصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني الذي شجع لاعبيه في اجتماع معهم مؤخرا وأكد لهم أن مباراة نصف النهائي ستكون حربا. وتعرض إيتو لانتقادات واسعة في مصر بعد تلك التصريحات ووصل مداها للجهاز الفني للفراعنة. كما أن تعيين الغامبي بكاري غاساما لتحكيم المباراة فجر غضبا شديدا في مصر وسط تلميحات بمجاملة الاتحاد الأفريقي للكاميرون البلد المضيف. ويمتلك غاساما تاريخا سيئا مع الكرة المصرية وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة في لقاء مصر الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية أمام نيجيريا للاعب أحمد سيد زيزو كانت كفيلة بتغيير النتيجة حيث خسرت مصر وقتها بهدف نظيف. وتقدم الاتحاد المصري باحتجاج رسمي للكاف على تعيين غاساما لإدارة مباراة اليوم. وبعيدا عن تلك الأجواء فإن المنتخب المصري يعاني من لعنة الإصابات التي ضربت صفوفه منذ المباراة الأولى في البطولة حتى أنه فقد جهود أكرم توفيق وأحمد حجازي والحارس محمد الشناوي لنهاية البطولة وغاب عنه أكثر من لاعب خلال المباريات الأخيرة للإصابة. وتحوم الشكوك حول مشاركة الحارس محمد أبو جبل لإصابته في مباراة المغرب وخروجه من اللقاء واستبداله بزميله الشاب محمد صبحي. ومن المنتظر أن يحسم البرتغالي كارلوس كيروش مصير أبو جبل اليوم من خوض اللقاء وإن كانت المؤشرات تؤكد أن صبحي هو من سيلعب أساسيا. ومن المنتظر أن يلعب كيروش بتشكيلة تضم محمد صبحي ومحمد عبد المنعم ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح وعمر كمال ومحمد النني وعمرو السولية وحمدي فتحي وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد. وسيكون على 5 من لاعبي المنتخب المصري تفادي الحصول على إنذارات حتى لا يغيبوا عن المباراة النهائية حال وصول مصر إلى هذا الدور أو حتى مباراة تحديد المركز الثالث. وحصل كل من أحمد سيد زيزو وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى محمد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم على إنذار واحد لكل منهم في المباريات الماضية.

