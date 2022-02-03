ريال يلتقي بلباو في ربع نهائي الكأس

دوليه

يلتقي ريال مدريد اليوم مع نظيره اتلتيك بلباو في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، كما يلعب في الدور ذاته ريال سوسييداد مع ريال بيتيس اليوم أيضا. ويسعى ريال مدريد الذي يتصدر ترتيب الدوري أن يواصل طريقه في الكأس ويصل إلى نصف النهائي. وكان ريال تغلب على بلباو في نهائي كأس السوبر التي اقيمت في العاصمة السعودية الرياضة 2-0. وأفاد تقرير صحافي إسباني، أمس بوقوع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال في حيرة، قبل ساعات قليلة من مواجهة بلباو. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أنشيلوتي لم يستقر بعد على الحارس الأساسي في هذه المبارة، ما بين مواصلة الاعتماد على لونين في لقاءات الكأس أو الدفع بتيبو كورتوا نظرًا لحساسية المباراة، وإن كان الأقرب هو البدء بالحارس البلجيكي. وأضافت الصحيفة، أن الجهة اليسرى تمثل صداعًا في رأس المدرب الإيطالي، نظرًا لإصابة فيرلاند ميندي وإيقاف مارسيلو، بالإضافة إلى إصابة ميغيل غوتيريز بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية. ومن المحتمل أن يدفع أنشيلوتي بناتشو فرنانديز في هذا المركز، وهو الخيار الأقرب، مع إمكانية إسناد المهمة لدافيد ألابا أيضًا، مع دخول ناتشو كقلب دفاع. ونفس الأمر بالنسبة لمركز المهاجم الصريح، فهناك قلق من جانب أنشيلوتي من مسألة البدء بكريم بنزيما في تلك المباراة، خاصة وأنه عائد للتو من إصابة في أوتار الركبة، وبالتالي يخشى عليه المدرب من تفاقم تلك الإصابة، ما قد يبعده عن لقاء باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا. وفي حالة عدم البدء ببنزيما، سيتم الدفع بالصربي لوكا يوفيتش في قيادة هجوم الميرنغي في سان ماميس.