كيروش ينتقد إيتو

دوليه

شن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر هجوما كبيرا على صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني على خلفية وصفه لمباراة نصف النهائي بين الفراعنة والكاميرون بالحرب. وقال كيروش « أدعو صامويل إيتو لتصحيح كلماته فكرة القدم ليست حربا والحرب الحقيقة هي حماية من يلقون حتفهم على أبواب الملاعب وأنا آسف للتعليق على هذا الأمر ولكن لم يكن من الصائب الإعلان عن هذه المباراة على أنها حرب وهناك من مات في الملعب أثناء البطولة».

وزاد «كرة القدم لا تتعلق بشن حروب بل تتعلق بالفرحة والسعادة وهو ما سنفعله وسنرد على هذه المصطلحات بتقديم كرة قدم نحن هنا لإسعاد الجماهير وليس التسبب في وفاتهم والجميع يسعى دائما للحظات سعيدة في كرة القدم».

