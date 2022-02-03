أوروغواي دخلت صراع التأهل

دوليه

عادت أوروغواي، بطلة العالم مرتين، بقوة الى صراع التأهل المباشر لنهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بفوزها الكبير على ضيفتها فنزويلا 4-1 أول من أمس في الجولة السادسة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية. وبعدما كانت مهددة جدياً بالغياب عن النهائيات العالمية للمرة الأولى منذ مونديال ألمانيا 2006، عززت أوروغواي حظوظها بالسفر الى قطر نهاية العام الحالي بتحقيقها فوزها الثاني توالياً، ما سمح لها بأن تصبح رابعة على حساب البيرو المتعادلة مع الإكوادور الثالثة 1-1 على أرضها. ويبدو أن الحياة عادت الى المنتخب الأوروغوياني بعد اتخاذ القرار بتنحية مدربه الأسطوري أوسكار تاباريس في نوفمبر بعد 15 عاماً على رأس الإدارة الفنية. وحسمت الأوروغواي نقطتها الثانية والعشرين في الشوط الأول من اللقاء بعدما أنهته بثلاثية نظيفة تناوب عليها رودريغو بنتانكور (1) وجيورجيان دي أراسكايتا (23) وإدينسون كافاني (1+45) ثم أضاف لويس سواريز الرابع في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص جوزف مارتينيس (65) الفارق للضيوف.

وما يعزز حظوظ أوروغواي بالحصول على احدى البطاقتين المتبقيتين للتأهل المباشر، بعدما حسم العملاقان البرازيلي والأرجنتيني البطاقتين الأوليين من دون أن يمنعهما ذلك من مواصلة انتصاراتهما حتى هذه الجولة على حساب باراغواي 4-0 وكولومبيا 1-0 توالياً، أنها ستستضيف البيرو في الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة في 24 مارس المقبل، مع الأمل بأن تحل ضيفة على تشيلي بعدها بخمسة أيام وهي ضامنة للتأهل المباشر. وبعد تعادلها المثير للجدل الخميس 1-1 على أرضها أمام البرازيل، بدت الإكوادور في طريقها للعودة من ليما بالنقاط الثلاث التي كانت ستمنحها بطاقة العبور الى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بتقدمها على البيرو بهدف منذ الدقيقة الثانية عبر ميكايل إسترادا.ودفعت الإكوادور الثمن بعدما نجحت البيرو في تسجيل هدف التعادل بكرة رأسية لإديسون فلوريس في الدقيقة 69. ورغم التعادل الثاني توالياً، بقيت الإكوادور في وضع جيد إذ تحتل المركز الثالث مع 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أوروغواي الرابعة وأربع عن البيرو التي تراجعت للمركز الخامس، فيما تتقدم بفارق 6 نقاط على تشيلي التي أنعشت حظوظها بالمشاركة في الملحق الدولي بعد عودتها من بوليفيا بالفوز 3-2 بفضل ثنائية لأليكسيس سانشيسز (14 و85) وهدف لمارسيلينو نونييس (77)، مقابل هدفين لمارك إينومبا (37) ومارسيلو مورينو (88). وتعقدت حظوظ كولومبيا كثيراً بعدما واصلت عقمها الهجومي للمباراة السابعة على التوالي، بخسارتها أمام مضيفتها الأرجنتين الثانية بهدف سجله لاوتارو مارتينيز (29)، لتبقى سابعة برصيد 17 نقطة وبفارق 4 عن البيرو الخامسة. وقضت البرازيل المتصدرة (39 نقطة) على آمال الباراغواي نهائياً باكتساحها في بيلو هوريزونتي برباعية نظيفة سجلها رافينيا (28) وفيليبي كوتينيو (62) وأنتوني (86) ورودريغو (88).

