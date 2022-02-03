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دوليه

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برشلونة ضم أوباميانغ حتى 2025


أعلن نادي برشلونة الإسباني أمس عن تعاقده مع المهاجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ حتى 2025، وذلك بعدما
تحرّر اللاعب من عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنكليزي.
وقال النادي الكاتالوني في بيان «توصّل برشلونة وبيير إيميريك أوباميانغ إلى اتفاق كي ينضم اللاعب إلى النادي بعدما أنهى المهاجم عقده مع أرسنال»، مضيفاً «سيوقّع اللاعب عقداً حتى يونيو 2025 مع خيار الموافقة على رحيله في 30 يونيو 2023، على أن يكون البند الجزائي لشرائه 100 مليون يورو». ويأتي الإعلان الرسمي عن ضم ابن الـ32 عاماً بعد إقفال فترة الانتقالات الشتوية مساء الإثنين، وذلك لأنه محرّر من عقده مع أرسنال الذي أعلن الثلاثاء عن فسخ ارتباطه بالدولي الغابوني.وشوهد القائد السابق للنادي اللندني في صور وهو يشارك في التدريبات مع برشلونة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اول من امس.


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