اتهامات إضافية لغرينوود

دوليه

وُجهت أول من امس اتهامات جديدة إلى مايسون غرينوود مهاجم نادي مان يونايتد الانكليزي المعتقل أصلا، للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسي وتهديدات بالقتل. وكانت الشرطة ألقت القبض على ابن العشرين عامًا الاحد للاشتباه بقيامه بـ «اغتصاب والاعتداء» على إمرأة بعد انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. واحتُجز ليل الاثنين بعد أن مُنح المحققون من شرطة مانشستر الكبرى مزيدًا من الوقت لاستجواب اللاعب الذي لم يُذكر اسمه رسميًا. وجاء في بيان الشرطة الثلاثاء «تم منح المحققين مزيدًا من الوقت للتحدث مع شاب في العشرينات من العمر اعتقل للاشتباه في اغتصاب امرأة واعتداء عليها». وتابع «تم اعتقال المشتبه به بعد ظهر الأحد بعد أن علمنا بصور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها امرأة تتحدث عن حوادث عنف جسدي. يستمر التحقيق معه بعد أن أذن القضاة بالتمديد حتى يوم الأربعاء 2 فبراير». وتابع «بعد المزيد من التحقيقات، تم تجديد اعتقاله مرة أخرى للاشتباه بارتكاب اعتداء جنسي وتهديد بالقتل».