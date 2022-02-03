جاسم أشكناني.. الكاتب المخضرم والمتميز

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جاسم أشكناني..كاتب متميز في مقالاته الرياضية الفريدة، في نقدها والقاسية في بعض الأوقات بأسلوبها الموجه.. الكاتب الكبير المخضرم بوحمود هو أحد جيل الكتاب الكبار الذين ساهموا بشكل لا يختلف عليه اثنان في دفع الرياضة الكويتية والمسؤولين عن الرياضة للسير في الطريق الصحيح وعدم تجاوز مهامهم التي جاؤوا من اجلها وهو تطبيق النظم واللوائح والعمل من اجل المصلحة العامة وليس تفضيل المصلحة الشخصية لهم أثناء القيام بأدوارهم..ولقد عاصر كاتبنا الكبير جاسم أشكناني أهم حقبة رياضية في الكويت وشاركنا في كل الظروف والأوقات الحلوة منها والمرة وكتب المقالات التي عبر فيها برأيه المعروف عنه بصراحته المعهودة والقاسية بعيداً عن المجاملات والتلون في اختيار العبارات حتى ولو كانت لأقرب الناس إليه من أصدقائه وهو لايلتفت لأي كان عندما يمسك قلمه ويبدأ بكتاباته الجريئة عن أي مسؤول أو جهة رياضية تبتعد عن طريق الصواب او تمارس الأخطاء لمصالح شخصية ...بعيداً عن التجريح والتقليل او إهانة الشخص المعني والإساءة له أو لهم..

الكاتب الكبير جاسم اشكناني أفنى عمره الرياضي بجريدة القبس كناقد وكاتب وخبير بشؤون الرياضة وكان محل ثقة واستشارة للكثير من كبار الرياضيين في أخذ رأيه والاستنارة فيما يطرحه عليهم.. وخاصةً في سنوات كانت فيها الرياضة الكويتية وخاصةً لعبة كرة القدم هي الشغل الشاغل للشعب الكويتي والاهتمام الرياضي الكبير لأن في تلك الفترة التي لايعلو أي شيء على الإنجازات الرياضية وما حققه المنتخب الكويتي من انتصارات وإنجازات غير مسبوقة على مستوى الخليج العربي وقارة آسيا... وقد كان للكاتب الأخ العزيز جاسم أشكناني الكثير من المقالات التي أسهمت كثيراً في توضيح كثير من الحقائق للشارع الرياضي ولسرد كثير من الامور التي لا يريد المسؤولون ذكرها بسبب تعرض المنتخب لخسائر او وقوع المسؤولين في أخطاء قد تؤدي إلى إحراجهم أمام الجماهير الرياضية ولتوعية الجماهير ولكي لاتمارس مثل هذه الأخطاء في المستقبل... نعم في سنوات مضت كان الكثير من الرياضيين يقدمون على شراء جريدة القبس لمعرفة وقراءة كتابات المخضرم جاسم اشكناني كونهم يعرفون رأيه وصراحته وابتعاده وترجله اليوم عن الكتابة في جريدة القبس هو أكيد خسارة كبيرة وابتعاد قامة صحافية بمثل الكاتب جاسم يجعلنا نفكر كثيراً أنه علينا ألا نخسر مثل هذا التاريخ وهذه الخبرة الكبيرة التي يملكها هذا المواطن في ما لديه من خبرة كبيرة يحتفظ بها...

الكاتب جاسم اشكناني يعتبر لنا كنزا رياضيا يجب أن نهتم به ولا نفرط بقدراته التي يملكها وعلينا أن نستفيد منها وأن يتعلم منه من هم في بداية حياتهم الصحافية وواجب علينا أن ننشئ ونعمل على إقامة دورات للصحافيين الذين هم في بداية الطريق.. بدلاً من جلب مستشارين من خارج البلاد لايعرفون عن بيئتنا وظروف حياتنا وواقعنا أي شيء وليس لديهم فكرة عن تاريخنا ونحن لدينا من الكفاءات التي تتميز وتتفوق على الكثير منهم وكفاية أنهم منا وفينا واعتقد أننا في الوقت الحاضر بحاجة إلى المواطن المتخصص في وظيفته وإعطائه العمل والاستفادة منه طالما يضع المصلحة العامة من أولوياته ولا يتجاوز القوانين ويعامل الجميع سواسية ولا يطبق إلا ما هو مقتنع به وللصالح العام وتبقى مصلحة الكويت فوق الجميع..

وختاماً وبكل تواضع أقولها للكاتب والصديق العزيز جاسم اشكناني بوحمود: لقد كنت يوماً سيفاً قُطعت به كل يد تجاوزت على تطبيق القوانين الرياضية وقُطعت دوابر الكثيرين ممن خانوا المصلحة الوطنية..

الأخ العزيز جاسم اشكناني شكراً جزيلاً وكثيراً على كل ماقدمته للرياضة الكويتية من خلال كتاباتك الرائعة ونصائحك الثمينة والتي كان لها الأثر الكبير في نفوس الكثير من الشعب الكويتي بصفة عامة والرياضين بصفة خاصة ولي أنا شخصياً عندما أقدمت على تجربة البدء بكتابة بعض المقالات في فترة من الزمن وكنت أنت الموجه والداعم والمشجع لي في هذه التجربة والاستمرار فيها وإبداء وجهة نظري للقراء. أخي العزيز جاسم أتمنى لك حياة زاهرة بعد أن كانت الحياة الرياضية زاهرة بوجود أمثالك من الكتاب والرياضين المخلصين لبلدهم وأعمالهم.

