غونزاليس بعد الخسارة أمام ليبيا: الأزرق رائع

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أبدى الإسباني كارلوس غونزاليس مدرب الأزرق رضاه عن المستوى الذي ظهر به المنتخب رغم الخسارة 0-2 أمام ليبيا في اللقاء الدولي الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد جابر الدولي. وبعد أن فاز الأزرق في المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين السبت الماضي بهدفين دون رد، خسر في المباراة الثانية بالنتيجة ذاتها بعد أن ظهر بصورة متواضعة خصوصاً في الشوط الأول. لكن غونزاليس أكد أنه سعيد بما قدمه اللاعبون خصوصاً في الشوط الثاني «الذي لم يحالفنا الحظ فيه بإحراز الأهداف رغم الفرص التي سنحت للمهاجمين».

وأضاف المدرب الإسباني في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: « المنتخب قدم مستوى رائعاً في الشوط الثاني، وكان الطرف الأفضل في المباراة»، مؤكداً أنه فخور بما قدمه اللاعبون في المباراتين.

وشدد على أن الخسارة في المباريات الودية أمر وارد وهي لا تعني أن الفريق فقد هويته، خصوصاً أن الأداء تحسن في الشوط الثاني وظهر اللاعبون بمستواهم الحقيقي.

بدوره، اعتبر الإسباني خافيير كليمنتي مدرب المنتخب الليبي أن فريقه استحق الفوز عن جدارة بعد أن ظهر بصورة أفضل من المباراة الأولى التي اعتمد فيها الجهاز الفني على عناصر شابة.

وقال خلال المؤتمر الصحافي: «عانينا في المباراة الأولى من القرارات التحكيمية العكسية، لكن في المباراة الثانية فرضت العدالة التحكيمية نفسها على اللقاء وحققنا فوزاً مستحقاً».

من جهته، أرجع مهاجم الأزرق شبيب الخالدي الخسارة إلى الإرهاق وقلة التركيز بعد أن خاض المنتخبان المباراتين خلال 4 أيام.

وقال في تصريح تلفزيوني إن تركيز لاعبي الأزرق كان أقل من تركيزهم في المباراة الأولى، في حين كانت رغبة لاعبي المنتخب الليبي أكبر في الفوز، وقال: «الهدف الأول وضعنا تحت الضغط وأعطى ليبيا أريحية في التعامل مع المباراة، واستغل المنافس الأخطاء التي وقعنا فيها». وأشار إلى التبديلات التي أجراها المدرب في الشوط الثاني أدت إلى تحسن الأداء، بعد ظهور الفريق بصورة غير مرضية في الشوط الأول.

