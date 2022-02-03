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القادسية إلى نصف نهائي كأس الاتحاد

راشد خلف
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الخميس 03 فبراير 2022

حجز القادسية بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد بعد فوزه الصعب على الفحيحيل بهدف دون رد سجله فهد العتيبي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء المؤجل الذي جمعهما أول من أمس على ستاد صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية. وتصدر الأصفر المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق الأهداف عن النصر الذي رافقه إلى الدور نصف النهائي كأحسن فريق يحتل المركز الثاني، علماً بأن العربي تأهل من المجموعة الأولى، والكويت تأهل من المجموعة الثالثة.
وتأجلت المباراة التي كان من المفترض إقامتها يوم 26 يناير الماضي بسبب إصابة عدد من لاعبي القادسية بفيروس كورونا، ودفع الجزائري خير الدين مضوي مدرب الأصفر بعدد من لاعبي الشباب لتعويض غياب اللاعبين المنضمين إلى قائمة الأزرق.


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