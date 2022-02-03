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الكويت هزم الصليبخات بالسبعة


حقق الكويت انتصاراً كبيراً على الصليبخات بنتيجة 7-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس ضمن الاستعدادت لاستئناف الدوري الممتاز. وشارك في اللقاء الذي أقيم على ستاد نادي الكويت العائدان إلى قائمة الأبيض طلال جازع والإسباني جاي ديمبلي وسجل الأول هدفين والثاني هدفاً، وأضاف يوسف ناصر هدفين، وهدف لكل من فيصل زايد وعبد المحسن التركماني.
وأكد نائب رئيس جهاز الكرة في النادي عادل عقلة أن الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول يسعى لتأهيل اللاعبين الذين لم يشاركوا منذ فترة طويلة، وأيضا الحفاظ على جاهزية اللاعبين الذين لم ينضموا للمنتخب. وأشاد عقلة في تصريحات إعلامية بـ «العمل الكبير» الذي يقوم به التونسي طه الخنيسي، متوقعاً أن يقدم اللاعب الكثير للأبيض خلال الفترة المقبلة.


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