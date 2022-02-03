سارة بطلة «تنس السيدات»

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توجت سارة بهبهاني بالمركز الأول في بطولة التنس النسائية الشتوية بعد تغلبها في المباراة النهائية أول من أمس على ياسمين الشمالي التي حلت ثانية بمجموعتين دون رد (6-1، و6-2). وحضر ختام البطولة التي اقيمت على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وبتعاون مع اكاديمية رافائيل نادال، رئيس مجلس ادارة الإتحادين العربي والكويتي الشيخ أحمد الجابر، والسفيرة البريطانية ليندا لويس، ونائب رئيس اللجنة النسائية في اتحاد التنس دلال بهبهاني.

و في منافسات فئة الناشئات (تحت 18 سنة)، فازت اللاعبة تانيشكا كانان بالمركز الأول، فيما حصدت كافني رانيارا المركز الثاني، وشهدت البطولة مشاركة 48 لاعبة في فئتي السيدات والناشئات. من جانبه، أبدى مدير أكاديمية رافائيل نادال مارتن بلغرايفر سعادته بإستضافة البطولة النسائية الشتوية للتنس، وقال: «شهدنا بطولة ناجحة ومتميزة بكافة المقاييس، وقدمت العديد من المواهب النسائية الجيدة في اللعبة، ونأمل أن نشهد المزيد من البطولات النسائية مستقبلاً».من جهتها، اكدت دلال بهبهاني أن النجاح الذي شهدته البطولة جاء ثمرة لتعاون الجميع، مضيفة: «جاءت المستويات الفنية للبطولة عالية، وشهدنا العديد من المباريات القوية سواءً في مرحلتي السيدات أو الناشئات، وسوف نحرص على تنظيم العديد من البطولات النسائية مستقبلا».

