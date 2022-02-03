بداية مثالية لـ «المدرسي» في «كرة الفتيات»

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استهل فريق الاتحاد المدرسي للبنات «تحت 18 سنة» مشواره في بطولة دوري الكرة النسائية الذي ينظمه اتحاد الكرة بالفوز على فريق فتيات العيون 4 – 3 في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب عبد الرحمن البكر أول من أمس. واشادت د.شيخة العلاطي مديرة فريق الاتحاد المدرسي بالروح المعنوية العالية للاعبات اللواتي أثبتن حضورهن في أول مشاركة رسمية، إذ نجحن في العودة في المباراة وقلب النتيجة رغم تأخر الفريق بفارق هدفين. واكدت ان اللاعبات لديهن الطموح في مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة وخاصة مواجهة نادي سلوى الصباح المقرر لها السبت المقبل. وكان فريق سلوى الصباح تغلب على التضامن 7 -1، فيما تعادل يوفنتوس مع الخليج 1-1.

