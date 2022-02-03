الجزيرة وبيراي في انطلاق مونديال الأندية

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يلتقي الجزيرة الإماراتي مع بيراي التاهيتي اليوم في انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ18 التي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة ثلاثة أندية عربية وذلك للمرة الثانية في تاريخ البطولة.ويمثل العرب أندية الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا) والأهلي المصري (بطل دوري أبطال أفريقيا) والجزيرة (مستضيف البطولة).وتشارك في البطولة أندية تشيلسي الإنكليزي (بطل دوري أبطال أوروبا) وبالميراس البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس - اميركا الجنوبية) ومونتري المكسيكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف «أمريكا الشمالية») ونادي بيراي التاهيتي الذي يشارك عن قارة (أوقيانوسيا) بعد انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.وتلعب البطولة من أربعة أدوار وهي (الفاصل وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي).وأتت قرعة البطولة بحسب تصنيف الفرق إذ يلعب في الدور ربع النهائي الهلال مع الفائز من المباراة الأولى وفي المباراة الأخرى من الدور نفسه يلتقي الأهلي نظيره مونتيري المكسيكي.وفي الدور نصف النهائي تأهلت أندية تشلسي وبالميراس مباشرة حيث ينتظر الأول الفائز من مباراة الهلال مع الجزيرة أو بيراي أما بالميراس فسيواجه الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري.وتنص لوائح البطولة على وجود مباراة لتحديد المركز الثالث بين الخاسرين من الدور نصف النهائي وأخرى لتحديد المركز الخامس بين الخاسرين من الدور ربع النهائي.