في انتظار غاندي عربي!

الاخيرة

رغم أن الهنود كانوا إبّان الاستعمار الاستيطاني البريطاني أكثر عددا بكثير من التواجد الإنجليزي وبالتالي أقدر على المقاومة المسلحة، خصوصا وقد كانت باكستان وقبائلها المسلحة والمحاربة جزءاً من الهند وبالتالي فنتائج المقاومة المسلحة محسومة سلفاً لصالح الهنود، إلا أن المهاتما غاندي الذي اغتيل من قبل المتعصبين الهنود في 30 يناير 1948 قرر اتباع نهج المقاومة السلمية والسلبية التي تخجِّل المحتلّ من العنف الذي يقوم به، وقد انتهت مقاومة غاندي باستقلال الهند ورحيل الإنجليز دون سفك دماء.

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جنوب أفريقيا كانت شبيهة بقضية الهند من حيث التواجد الأوروبي الأبيض على أرضها، ومرة أخرى كان عدد السود يفوق بكثير عدد البيض ومع ذلك قرر الزعيم الكبير نيلسون مانديلا الأخذ بنهج المقاومة السلمية ورضي بالتفاهم مع البيض متسامياً على جراحه الشخصية وسجنه لما يقارب ربع القرن والأخذ بطريق السلام والتفاهم مما جعل جنوب أفريقيا إحدى أكثر دول أفريقيا تقدماً وثراء وازدهاراً...

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رغم أن الفارق العددي والنوعي لم يكن يصب بشكل صارخ لصالح الفلسطينيين، ومع ذلك قررت قياداتها ومنذ اليوم الأول حتى اليوم اللجوء للخيار المسلح حتى لو كان مفرقعات نارية أو أعمالاً إرهابية لخطف الطائرات والبواخر السياحية وأخذ الرهائن والاغتيالات.. إلخ.

ورغم النكسات والنكبات التي نتجت - ومازالت - عن تلك الخيارات الخطأ فلم نرَ - ولا أعتقد أننا سنرى - غاندي فلسطينيَّاً أو حتى عربيَّاً يؤمن ويجرب ويسوّق للخيار الإستراتيجي السلمي وللمقاومة غير المسلحة كخيار يضعه على الطاولة، الخيار المفضل كان ومازال الأخذ بالخيار المسلح وتحويل هزائمه النكراء إلى انتصارات باهرة بالشطارة والفهلوة...

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آخر محطة:

بدأ هذا العام عرض فيلم «بلفاست» وهو المرشح للفوز بأكثر جوائز الأوسكار رغم أنه بالأبيض والأسود، ويروي عبر السيرة الذاتية قصة الصراع المسلح على أيرلندا الشمالية الذي بدأ نهاية الستينيات وانتهى في نهاية الثمانينيات بعد أن تحول الفرقاء من السلاح إلى السلام وأصبح بلدهم وشعبهم ينعم بالرفاه بينما مازالت القضية الفلسطينية جرحاً دامياً بعد أكثر من مئة عام على الأخذ بخيار السلاح.

