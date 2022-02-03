مصر تحبس «المحلل الشرعي» مدعي الزواج من 33 سيدة

الاخيرة

أمرت النيابة العامة المصرية، أمس، بحبس ما يعرف بـ«المحلل الشرعي» الذي أحدث جدلا في مصر بعد إعلانه الزواج من 33 امرأة، وذلك بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور.

وكان المتهم، ويدعى محمد الملاح، ظهر ببرنامج تلفزيوني، في أكتوبر الماضي، زعم خلاله زواجه سابقا بـ33 امرأة مطلقة 3 مرات حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة أخرى، وأنه خصص صفحة على «فيسبوك» للترويج لهذا الغرض.

وذكرت النيابة، في بيانها، أنها تولت التحقيقات بعدما تلقت بلاغا، مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي. وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، ما أسفر عن «ادعاء المتهم كذبا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما أوجد حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية». وأضاف البيان «ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه 33 مرة سابقة».

وكانت دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى ردا على ما أثارته المقابلة التلفزيونية لـ«المحلل الشرعي» الذي قال حينذاك إنه قام بذلك «من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن 3 مرات كعمل خيري».

وقالت دار الإفتاء إن «زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء».

