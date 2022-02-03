إيفاد حملة الشهادة الجامعية الأولى لـ«الطب البشري» المتقدم

أول النهار

أعلنت وزارة التعليم العالي أمس الأربعاء اعتماد القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2022 بشأن إيفاد حملة الشهادة الجامعية الأولى لبرنامج الطب البشري المتقدم.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي فاطمة السنان في بيان صحافي ان القرار يتيح الفرصة لحملة شهادة البكالوريوس من التخصصات العلمية وهي الهندسة والعلوم والعلوم الطبية المساعدة والصيدلة في بعثة دراسية مدتها أربع سنوات على نفقة الوزارة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري بالمدخل المتقدم.

