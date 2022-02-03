loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إيفاد حملة الشهادة الجامعية الأولى لـ«الطب البشري» المتقدم


أعلنت وزارة التعليم العالي أمس الأربعاء اعتماد القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2022 بشأن إيفاد حملة الشهادة الجامعية الأولى لبرنامج الطب البشري المتقدم.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي فاطمة السنان في بيان صحافي ان القرار يتيح الفرصة لحملة شهادة البكالوريوس من التخصصات العلمية وهي الهندسة والعلوم والعلوم الطبية المساعدة والصيدلة في بعثة دراسية مدتها أربع سنوات على نفقة الوزارة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري بالمدخل المتقدم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة