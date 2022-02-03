معهد دسمان يسلِّط الضوء على مرض السكري في «إكسبو دبي»

أول النهار

شارك معهد دسمان للسكري في جناح دولة الكويت في معرض (اكسبو دبي) من خلال عرض بعض جهوده التي يبذلها من أجل التصدي لمرض السكري في البلاد حيث يعد مرض السكري أكثر الامراض المتعلقة بالتمدن ونمط الحياة انتشارا.

وعلى هامش هذه المشاركة أفاد د. قيس صالح الدويري المدير العام لمعهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أن مشاركة المعهد في جناح دولة الكويت في (اكسبو دبي) لم تقتصر على عرض جهود البلاد من خلال المعهد لمواجهة مرض السكري وما ينجم عنه من عبء يثقل كاهل الرعاية الطبية ككل، وانما أيضا لتسليط الضوء على هذا المرض الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية على أنه وباء عالمي يتطلب تضافر جهود العالم أجمع للتصدي له. ومن هذا المنطلق أتت مشاركة المعهد في هذا الحدث العالمي المهم.

وحول مشاركة المعهد في جناح الكويت قال ان «اكسبو دبي» خصص اسابيع محددة لتتمحور حول مواضيع معينة وتأتي مشاركة المعهد خلال الاسبوع المخصص للصحة.

واضاف الدويري ان مشاركة المعهد في الجناح هي كذلك للاسهام في نشر الوعي حول اسباب انتشار مرض السكري في الكويت بالإضافة الى عرض جهود الكويت العالمية في مواجهة المرض من خلال القيام بالأبحاث والدراسات واستخدام التقنيات المختلفة للتقليل من الاصابة بالسكري او حدة اعراضه على المصابين به.

