قهرمان: تأشيرة الدخول للكويتيين وحاملي «مادة 17» أونلاين

أول النهار

بامكان المواطنين الكويتيين وحاملي جواز المادة 17 الراغبين بزيارة بلاده الحصول على تأشيرة الدخول «أونلاين» او لدى وصولهم إلى المطار.. هذا ما أكده سفير اذربيجان لدى البلاد إيلخان قهرمان.

وقال قهرمان في تصريح صحافي، إن قرار مجلس الوزراء الاذربيجاني يقضي بالسماح لمواطني 70 دولة بما فيها الكويت الدخول والخروج من وإلى جمهورية أذربيجان عن طريق المطارات الدولية للجمهورية دون إذن مسبق، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشمل حاملي جوازات السفر لعديمي الجنسيات والجنسيات الأخرى المقيمة بهذه الدول. وشدد قهرمان على أنه يتوجب على جميع المسافرين غير الكويتيين الذين يحملون إقامة وجواز سفر صالحة لأكثر من 130 يومًا من تاريخ سفرهم، أن يسافروا برفقة مسافر كويتي ليحصلوا برعايته على تأشيرة عند الوصول إلى أذربيجان. وأضاف في حال رغبتهم «غير كويتيين» السفر بمفردهم إلى أذربيجان، فعليهم التقدم والحصول على تأشيرة من خلال سفارة أذربيجان لدى البلاد قبل سفرهم. وأشار قهرمان الى أن المقيمين في الكويت بإمكانهم الحصول على تأشيرة عبر تقديم الطلبات الى السفارة الاذربيجانية في الكويت، مضيفا «كما أنه بإمكان المقيمين الدخول إلى الأراضي الإذربيجانية برفقة مواطنين كويتيين كفلاء لهم».

«أونلاين»

ولفت إلى أن مواطني 60 دولة بامكانهم الدخول الى مطارات أذربيجان والحصول على التأشيرة «أونلاين» عبر الموقع الالكتروني: https://evisa.gov.az/en/countries وذكر ان مواطني الدول التي لم تدرج اسماؤها ضمن الدول المسموح لها بالحصول على التأشيرة الالكترونية، فعليهم مراجعة السفارة للتقديم على التأشيرة، موضحا أن هناك 6 رحلات اسبوعية مبرمجة ما بين الكويت وباكو بموجب رحلتين لكل شركات طيران الخطوط الكويتية و«الجزيرة» و«الخطوط الاذربيجانية».

الجرعة وPCR

وحول شروط السَّفَر، جدد قهرمان تأكيده على ضرورة حصول المسافرين إلى أذربيجان على الجرعات الكافية من اللقاح ضد فيروس كورونا، إضافة إلى فحص سلبي PCR، فيما يتوجب على المسافرين الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى 18 سنة إبراز فحص PCR سلبي قبل 72 ساعة من موعد السَّفَر على الأقل. وبخصوص المواطنين الأذربيجانيين، فلا يتوجب عليهم الحصول على نتيجة سلبية لفحص PCR للدخول الى بلدهم.

