الأنصاري: تعزيز حقوق ذوي الإعاقة

أول النهار

عقد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة المهندس أنور الأنصاري، اجتماعا مع رئيس لجنة ذوي الإعاقة الدكتور يوسف الصقر بالديوان الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والتنسيق في مجالات حقوق الإنسان وتعزيز دور الجانبين وتوطيد فيما بينهم وفقا لأهداف ومجالات اختصاص الطرفين وتوثيق أواصر التعاون.

وقال الأنصاري: ان الاجتماع يأتي لتعزيز موقف الكويت الايجابي لدى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والمعنية بشؤون ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي والتشجيع على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمشاركة الفاعلة لذوي الإعاقة في المجتمع بصورة كاملة في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تقوم بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

