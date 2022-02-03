«إحياء التراث» تفقَّد 48 مشروعاً خيرياً في إندونيسيا

أول النهار

بشرى نقلها وفد خيري كويتي قام بزيارة لإندونيسيا مؤخراً لوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخيرية الكويتية هناك على رأسها اثنان من المساجد، وعيادة طبية، إضافة لتوزيع المساعدات الإغاثية

هذا ما صرح به جاسم الحسن - رئيس قسم المشاريع بلجنة جنوب شرق آسيا في جمعية إحياء التراث الإسلامي – حيث قال: إن زيارته الأخيرة إلى جمهورية إندونيسيا حفلت بمزيدٍ من الإنجازات الخيرية والإنسانية، وذلك من خلال تفقد (48) مشروعاً خيرياً كويتيا متنوعاً تابعاً لجمعية إحياء التراث الإسلامي في 48 قرية ومدينة وجزيرة في أنحاء مختلفة من جمهورية إندونيسيا، وتضم هذه المشاريع المنفذة بالتعاون مع مكتب الجمعية في إندونيسيا (اللجنة الخيرية المشتركة) مساجد ومدارس ومعاهد ومستشفيات ومراكز أيتام وآبار ماء؛ منها ما هو منجز ومنها ما هو تحت الإنجاز. وزف البشرى لأهل الخير في الكويت أنه قد تم – بفضل الله - وضع حجر الأساس إيذاناً لبناء مسجدين جديدين، وكذلك تم وضع حجر الأساس لمشروع بناء المرحلة الثالثة من معهد عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها للدعوة، والذي يشمل بناء وتأثيث العيادة الطبية، وبناء وتأثيث مبنى الادارة رقم 2 ومولداً كهربائياً وبئراً ارتوازية في مدينة بوقور الإندونيسية.

