وزير الصحة: نهاية «كورونا» قريبة

الأولى

اكد وزير الصحة د. خالد السعيد ان التعامل مع جائحة «كورونا» يتجه نحو التكيف مع الوباء والتمتع بالمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي لافتا الى ان المتحور اوميكرون اقل فتكا بـ 20% بحسب الدراسات التخصصية.

وبين خلال جلسة مجلس الامة امس ان الجائحة موجودة ونتمنى نهايتها باسرع وقت،مشيرا الى أهمية تلقي الطعوم ودورها في الحد من تداعيات ومخاطر الإصابة وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات الوفاة.

وأوضح ان وزارة الصحة تعمل حاليا على إدخال فحص «رابيد تيست» حتى يكون بديلا لـ «بي سي آر» بحيث يتم استخدامه في المراكز الصحية او يستخدمه الفرد بنفسه وفي بيته.

وقال انه ستتوافر كميات فحص «رابيد تيست» بأقرب وقت ممكن و«ستساعد على التحول من الحجر الصحي إلى الانفتاح ومراقبة الفرد لنفسه، مؤكدا الحرص على صحة المواطنين وحريتهم عبر تعديل الإجراءات الصحية للمحافظة على صحة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة». وذكر ان الوزارة في الفترة الاخيرة لا تمنع غسل موتى كورونا، وقال : نحن حريصون على الطلبة ونتعاون مع وزارة التربية لتشجيع العودة للتعليم الحضوري.

وأضاف «الحمد لله على وجود نعمة اللقاح حيث لم يتوف أطباء آخرون من المنظومة الصحية بعد إتمامهم التحصين».

ولفت الوزير الى ان مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين بوزارة الصحة «من المفترض أن تصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا انه لن يتوانى عن إحالة أي شبهة تعدٍ على المال العام خلال الجائحة إلى النيابة حرصا على حرمة المال العام الذي لن اتحمل التعدي عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة».

وعلى لحن التوصيات النيابية رفعت الجلسة دون ان يبت بها بسبب فقدان المجلس النصاب اللازم لاتخاذ القرارات حيث تقدم عدد من النواب بتوصيات للتصويت عليها واحالتها الى الحكومة متضمنة احالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات المرصودة على وزارة الصحة اثناء الجائحة الى اللجنة الصحية، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في كل التجاوزات والشبهات التي صاحبت الجائحة، وتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية وتربوية واقتصادية لتلقي شكاوى المتضررين من الجائحة، ورفع القيود عن السفر، واعتبار متلقي الجرعة الثانية ملقحا بالكامل اسوة بمتلقي الجرعة الثالثة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان «جائحة كورونا لن تستخدم كأداة سياسية داخل مجلس الأمة». وذكر أن قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية الذي يخول وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء باتخاذ أي تدابير أو احتياطات يراها ضرورية لمكافحة كورونا «يجب أن ينفذ».

وبين انه «لا علاقة لجائحة كورونا بالسياسة بل باحترام القوانين والأنظمة ومن له رأي آخر يستطيع التقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية».

كما أكد ان الشفافية والتوضيح اللذين طالب بهما النواب خلال مناقشة الإجراءات الصحية «مستحقان» ويجب ألا تؤثر جائحة كورونا على التعليم والصحة والاقتصاد والتنمية.

من جهتها، اتصفت المداخلات النيابية بـ(فش خلق) على الحكومة، وبدعوات إلى تخفيض الاشتراطات الصحية بدعوى ان الكويت وصلت إلى المناعة المجتمعية بعد تجاوز التطعيم نسبة 80% الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الاجراءات المتبعة و«عدم فرض اللقاح على غير المطعمين وتخفيف القيود المفروضة إسوة بإجراءات دول أخرى».

وأشار نواب آخرون إلى «تسجيل تقرير ديوان المحاسبة تجاوزات لوزارة الصحة في العقود المالية والإجراءات المتعلقة بالأدوية والمعدات الطبية الخاصة بـ«كورونا» تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دينار» مطالبين وزير الصحة بـ«معالجة جميع المخالفات الواردة في التقارير».

ولفتوا إلى تأثر الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين إضافة إلى تكبد الدولة أعباء كبيرة نتيجة «كثرة الإغلاقات والتعامل مع الأزمة من جانب صحي فقط».

وأعرب النواب عن الشكر والتقدير لجميع الطواقم والفرق الطبية على جهودهم منذ بداية جائحة كورونا قائلين ان الطواقم الطبية هم الأبطال الحقيقيون في هذه الأزمة.