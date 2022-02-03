المواد التموينية تخضع لـ«التقييم»

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قالت مصادر اقتصادية لـ«النهار»: ان الحكومة لا تنوي التخلي عن مستوى الدعومات في المدى القريب، وحتى تستقر الاوضاع الاقتصادية في العالم، خاصة مع صعود اسعار السلع والمنتجات، نتيجة تداعيات «كورونا» وتباطؤ النمو.

وأشارت الى اقرار موازنة العام المالي المقبل بمستوى دعومات متوازن بلغ 3.527 مليارات دينار، مشددة على ان الجهات المعنية لن تترك المستهلك في مواجهة الغلاء المستشري، انطلاقاً من حرص الدولة على دعم مواطنيها، وقالت انه مع ارتفاعات سعر النفط ستكون الأمور اسهل، لكنها اوضحت ان بعض السلع غير الضرورية ستتم اعادة النظر بها وستخضع لرسوم تفوق الـ100%.

وتحدثت المصادر عن دراسة جديدة لاجراء مراجعة كاملة للمواد الغدائية المدرجة في البطاقة التموينية، موضحة استبعاد المواد التموينية التي لا تلقي قبولا لدى المواطنين وفي نفس التوقيت تشكل عبئاً على ميزانية الدولة، والاستعاضة عنها بمواد اكثر طلباً.

واضافت ان الدراسة تسعى الى تحديد وتوفير المواد الأساسية، موضحة ان الوفر المالي من تقليص او الغاء المواد غير الضرورية يقدر بـ 30 مليون دينار سنوياً.

ولفتت الى ان ذلك التوجه يظهر جلياً في تأمين احتياجات المواطن الأساسية بالدعم المادي واللوجستي لمختلف انواع السلع الرئيسة، بمعدل انفاق على المواد التموينية يزيد على 100 مليون دينار سنويا وفقا لاَخر الاحصائيات من وزارة التجارة والصناعة.