مطالبات بتأجيل أقساط «المشروعات الصغيرة» 6 أشهر

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قالت مصادر لـ«النهار»، إن جهات اقتصادية مستقلة بدأت مجدداً في الحديث عن التعويضات المالية المباشرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة ان تلك الجهات تطالب الحكومة بضرورة التدخل العاجل لانتشال رواد الاعمال وتأجيل الأقساط الشهرية للصندوق الوطني 6 أشهر اخرى كحل مؤقت لتلك الشريحة.

وأضافت ان تأثير الركود نتيجة جائحة كورونا أصاب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعثر، معتبرة ان ذلك يعد أزمة حقيقية تستوجب تحرك الدولة لانقاذ القطاع، بالتزامن مع سعي الحكومة الى تدارك تأثير الأزمة الاقتصادية على جميع القطاعات.

وبينت ان على الحكومة ان تستشعر الخطر، خاصة ان الكلفة ستكون مرتفعة عليها اذا تركت تلك المشاريع دون تعويض او ضخ سيولة لأصحاب المشروعات في اسرع وقت.

وقدرت المصادر عدد المشروعات التي تستحق المساعدات المالية المباشرة بأكثر من 350 مشروعا، موضحة ان عددا كبيرا منها وصل لمرحلة الاغلاق.