1646 مخالفة لبيع أدوية ومواد تجميلية منتهية الصلاحية!

الأولى

أعلنت وزارة الصحة رصد 1646 مخالفة في بعض المراكز والعيادات الطبية الأهلية ومحال المكملات الغذائية خلال العام الماضي لوجود ادوية ومواد تجميلية غير مسجلة ومواد منتهية الصلاحية.

وأوضحت في بيان صحافي امس انه تم رصد 1256 مخالفة للصيدليات الأهلية عبر ادارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة و104 مخالفات للمراكز والعيادات الطبية الأهلية و125 مخالفة لمحال المكملات الغذائية و81 مخالفة لمحال الأدوية البيطرية و51 مخالفة للشركات الطبية ومستودعاتها و29 مخالفة لمحال العطارة.

وأضافت انه تمت ملاحظة ان بعض الممارسين للمهنة في تلك العيادات من غير المختصين ولا يحملون تراخيص مزاولة المهنة صادرة من وزارة الصحة.

وذكرت انه تم التنسيق مع جهات حكومية اخرى ذات اختصاص لتكثيف الجهود والتعاون معهم في ضبط بعض العيادات المخالفة وتم عمل الاجراء القانوني بحقهم من قبل اللجان المشتركة من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارات الداخلية والتجارة والصناعة والصحة ممثلة بادارة تفتيش الأدوية وادارة التراخيص الصحية.

وأكدت الوزارة ان ادارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية تراقب وتتابع عن كثب مأمونية وجودة الأدوية والمنتجات الطبية والصيدلانية الموجودة والمستهلكة في الأماكن المختلفة من الصيدليات والمستشفيات والشركات والعيادات وغيرها من الأماكن في القطاعين الحكومي والأهلي. وأهابت بمراجعي العيادات الالتزام بالحصول على الخدمات الطبية من خلال المراكز الصحية المرخصة.