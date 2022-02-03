تجديد إقامات 80 ألف وافد فوق الستين

الأولى

بدأت هيئة القوى العاملة، استقبال معاملات تجديد اذن عمل الوافدين البالغين من العمر 60 عاما فأكثر من حملة شهادة الثانوية العامة الذين يصل عددهم الى نحو 80 ألفا.

في هذا السياق، علمت «النهار» ان الهيئة عازمة على اعداد احصائية دقيقة بأعداد المقيمين الذي تجاوزت اعمارهم 59 عاما لاسيما اصحاب الشهادات دون الجامعية الى جانب زوجات وازواج الكويتيين وحملة الوثيقة الفلسطينية، لافتة الى انها احدثت الاسبوع الماضي تعديلات على النظام الآلي لاستقبال طلبات المتقدمين بحسب البنود الحديثة التي وضعتها أخيراً. واكدت ان التجديد سيكلف الفئة المعنية نحو 750 دينارا نظير رسوم الاقامة والتأمين الصحي، موضحة انه حتى الآن لم يتم تحديد اسماء شركات التأمين وان كانت مدرجة في البورصة من عدمه.

واشارت الى ان النظام الآلي للهيئة سيتعامل مع الفئات المستثناة نظير رسوم تأمين 50 دينارا و10 دنانير اذن العمل و10 اخرى لتجديد الاقامة، وسيكون تقديم الطلبات عن طريق برنامج «أسهل» ليتمكن المختصون من التدقيق على كل حالة قبل الرد على صاحبها ومن ثم متابعة اصدار الاقامة آليا على موقع وزارة الداخلية.