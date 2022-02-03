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براءة «عوازم الثانية» من الانتخابات الفرعية


قضت محكمة الجنايات امس بالبراءة للنائب سلمان الحليلة و 4 اخرين، كانوا متهمين بالمشاركة في قضية فرعية عوازم الدائرة الثانية لاختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس الامة.
وكانت النيابة اسندت اليهم انهم نظموا وآخرون مجهولون انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد قانونا، بغرض اختيار مرشح لقبيلة العوازم لخوض انتخابات مجلس الامة 2020 عن الدائرة الانتخابية الثانية، وقاموا بالدعوة والاعداد لها وادارتها وفرز نتائجها واتخذوا من منازلهم مقار لاجرائها.
واضافت النيابة العامة انهم قاموا وآخرون بتنظيم تجمعات بالمنازل بالمخالفة لقرار السلطات حظر اقامة التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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