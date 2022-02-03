«السكنية»: توزيع 84 بيتاً في شرق تيماء

وطن النهار

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو إعادة صرف بدل الإيجار للمواطنين الذين قاموا بإجراءات البدل أو التنازل وتم وقف بدل الإيجار عنهم خلال الفترة الماضية، لافتا الى أن بدل الايجار سيتم صرفه لهم بدءا من شهر ابريل المقبل، وذلك بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر وبتعاون وزراء الجهات المعنية في الأمر.

وعلى صعيد متصل، اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استقبال طلبات المواطنين المشمولين باحكام القانون رقم (2/2015) فئة من باع بيته والذي يسري عليهم هذا القانون والمخاطبين باحكامه ولمن قام ببيع مسكنه بعد تاريخ العمل بالقانون 20/1992 والمقيد لهم طلب مسكن ملائم في سجلات المؤسسة وحتى تاريخ 31/12/2006 الراغبين بالتخصيص على مشروع شرق تيماء وذلك اعتبارا من تاريخ 6/2/2022 وحتى تاريخ 10/3/2022، علما بان حجز المواعيد يكون عبر موقع المؤسسة الالكتروني، حيث يبلغ عدد البيوت المتبقية بالمشروع 84 بيتا.

كما اعلنت المؤسسة بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة مـن (قطعة 5) في الشقق الحكومية في مشروع مدينة جابر الأحمد والتي تشتمل على ( 40) شقة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 7/7/2010، علما بان إجراء عملية القرعة سيكون يوم الاربعاء الموافق 9/2/2022.

