مباركة توسعة مستشفى الأمراض السارية

وطن النهار

وافقت لجنة مبارك الكبير في المجلس البلدي على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلغاء موقع محطة التحويل الثانوية رقم 40 في منطقة أبو الحصانية قطعة رقم 10 وتخصيص موقع لمحطة ثانوية عنها.

وأبقت اللجنة برئاسة العضو عبد الوهاب بورسلي على الجدول طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية قطعة رقم «1»، فيما أبدت عدم موافقتها على طلب وزارة الداخلية تخصيص الحديقة الواقعة في منطقة أبو الحصانية قطعة رقم «11» لصالح نادي ضباط الشرطة.

وأحالت كتاب أحد المواطنين بشأن الموافقة على استصدار ترخيص استثماري ترفيهي للعقار الواقع في منطقة الفنيطيس قطعة رقم 9 قسيمة 223، والكتاب المقدم من قبل بعض المواطنين بشأن زحزحة الجزيرة الموجودة أمام المنازل الكائنة في منطقة مبارك الكبير قطعة رقم 8 شارع 9 منزل 1 إلى الجهاز التنفيذي من اجل رفع تقرير مفصل.

وأعادت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من عضو البلدي عبدالله الرومي بشأن اعتماد وتثبيت التنظيم المروري لشارع مالك الصباح مقابل الفنطاس في منطقة أبو فطيرة قطعة رقم 1.

من جانب آخر، وافقت لجنة الفروانية في المجلس البلدي على طلب وزارة الصحة توسعة مستشفى الامراض السارية في قطعة 1 في منطقة الاندلس بشرط تقديم دراسة مرورية معتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور.

كما وافقت اللجنة برئاسة محمد الرقيب على الاقتراح المقدم من العضو حسن كمال بشأن مواقف سطحية للسيارات وجسر مشاة واستراحة لطلبة كلية التربية، ووافقت اللجنة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لجمعية العمرية لإقامة فرع تموين في قطعة 5، وعلى طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في قطعة 4 في منطقة عبدالله المبارك.

